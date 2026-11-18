Auch in diesem Jahr stellen die Sozialstiftung und die Sportstiftung der Kreissparkasse Köln erhebliche Mittel für das Gemeinwohl im Oberbergischen Kreis bereit. Insgesamt fließen 79.450 Euro in lokale Initiativen und Vereine. Davon entfallen 68.700 Euro auf die Sozialstiftung, die damit 22 soziale Projekte in der Region unterstützt. Die Sportstiftung fördert darüber hinaus neun Sportvereine mit insgesamt 10.750 Euro. In dieser Woche stellten Stephan Moos, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Köln und Vorstand der Sozialstiftung, und Landrat Klaus Grootens im Johannes-Hospiz in Wiehl die Arbeit der beiden Stiftungen im Kreis vor. Stellvertretend für die Vielzahl der Vorhaben wurden vier Projektpartner präsentiert.

Neue Sportgeräte

Im Sport reichen die Förderungen von der Beschäftigung qualifizierter Übungsleiterinnen und Übungsleiter über die Verbesserung von Trainingsbedingungen bis zur Teilhabe von Kindern und Jugendlichen an Vereinsangeboten. Auch Sportgeräte werden angeschafft, etwa Minitore für Jugendfußballmannschaften sowie Pilatesbälle und Funblöcke für den Schwimmsport.

Schwerpunkte der Sozialstiftung

Die Sozialstiftung setzt einen Schwerpunkt bei Kindern und Jugendlichen. Frühkindliche Motorikangebote, das Sozialkompetenztraining „Kurve Kriegen“ sowie individuelle Lern- und Therapieförderungen stärken sie nachhaltig. In der Seniorenarbeit unterstützt die Stiftung unter anderem das Projekt „Bike Labyrinth“, das Mobilität und Teilhabe in der stationären Pflege verbessern soll. Weitere Mittel fließen in die Armutslinderung, etwa mit dem „Oberberg Pass“, und in die interkulturelle Integration.

Rettungshundestaffel der Johanniter

Die ehrenamtliche Rettungshundestaffel der Johanniter-Unfall-Hilfe unterstützt Polizei und Feuerwehr bei der Suche nach Vermissten in Katastrophenfällen und in unwegsamem Gelände. Gefördert werden Schutzausrüstung, Trainingsmaterial sowie Beleuchtungs- und Transporttechnik.

„Lindlar verbindet“: Digitalhilfe für Ältere

Der 2016 gegründete Verein „Lindlar verbindet“ zählt 119 Mitglieder. Zentrales Angebot ist das 2021 mit dem Netzwerk „Weitblick“ gestartete Projekt „Lindlar-Digital“, in dem ehrenamtliche Digitalbegleiter ältere Menschen im Umgang mit Smartphone, Laptop und PC unterstützen. Ein Stiftungszuschuss ermöglicht nun die Anschaffung eines Beamers für das monatliche Digitalcafé.

RS 19 Waldbröl: Ballsport-AGs für Kindergärten

Der 1919 gegründete Fußballverein RS 19 Waldbröl hat rund 200 Mitglieder.

Er stellt drei Senioren- und sechs Jugendmannschaften sowie eine Mädchenmannschaft. Seit Sommer 2026 bietet der Verein mit Unterstützung der Sportstiftung Ballsport-AGs für umliegende Kindergärten an.

Reitsportverein Schwarzenberg: Neue Ledertrensen

Der 1969 gegründete Reitsportverein Schwarzenberg aus Engelskirchen-Kaltenbach zählt 80 Mitglieder, die Hälfte davon unter 18 Jahren. Mit Unterstützung der Stiftung sollen die stark abgenutzten Ledertrensen seiner drei Schulpferde ersetzt werden. „Die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenlebens liegt uns als Kreissparkasse Köln besonders am Herzen“, sagt Stephan Moos.

Die Projektpartner im Überblick

Für die Projektpartner sprachen Steffen Lengsfeld, Regionalvorstand der Johanniter, Karin Fleischer, Vorstand Lindlar verbindet, Christian Baumgart von RS 19 und Iris Röttger, Vorstand Reitsportverein Schwarzenberg. (ar)