Wenn sich ein kleines Dorf zur großen Konzertshow auf dem Festplatz am Dorfhaus versammelt, dann steigt in Klein- und Großfischbach das Dorf-Open-Air. Bereits zum elften Mal hatte die Wiehler Ortschaft zum „Fischbacher Dorf-Open-Air“ eingeladen, um gemeinsam zu feiern und ganz große Musik zu hören.

„Wir sind etwa 60 Leute im Team, die erneut für einen reibungslosen Ablauf des Festes gesorgt haben – die den Auf- und Abbau und den Service organisieren“, sagte Reiner Lang von der Interessengemeinschaft Groß- und Kleinfischbach. Rund 850 Musikliebhaberinnen und -liebhaber konnten dann ab 20 Uhr am Samstag auch den Höhepunkt genießen: The Robbie Experience. Die siebenköpfige Tribute-Band huldigt Robbie Williams.

Mit dem Intro „Rocket“ sowie dem Hit „Let me entertain you“ ging es dann auch gleich rasant los und mit dem begeisterten Publikum sogar auf Tuchfühlung. Zwei Stunden stand das Ensemble um Frontmann und Sänger Mario Nowack auf der Bühne. Dieser sieht nicht nur aus wie Robbie, sondern er klingt auch so wie das große Vorbild und seine ist Mimik täuschend echt.

Für uns hier in Fischbach ist das Open-Air immer eine tolle Sache, denn das ganze Dorf ist auf den Beinen. Fazit der Veranstalter

Auch die Abschlussballade „Angels“ sorgte für kräftige Gänsehaut. „Die Band steht europaweit auf den Bühnen und ist auch zu uns hier nach Fischbach gekommen, obwohl unsere Bühne eigentlich zu klein ist für die Choreografie“, freute sich Lang. Zuvor hatten die beiden Wiehler Coverbands für Partylaune gesorgt: Ladybug Lounge und Just4 performten Pop- und Rocksongs aus den vergangenen 40 Jahren.

„Für uns hier in Fischbach ist das Open-Air immer eine tolle Sache, denn das ganze Dorf ist auf den Beinen und das ,Wir-Gefühl’ der Dorfgemeinschaft ist überall zu spüren“, zogen die Verantwortlichen von der Interessengemeinschaft dann zufrieden ein Fazit.