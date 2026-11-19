Waschbären erobern das abgesperrte Gelände

In die festgefahrene Reaktivierung um das Aqua-Control-Gelände in Wiehl-Oberbantenberg ist Bewegung geraten. Allerdings nicht so, wie es sich Anwohner und Behörden erhofft hatten: Seit März tummeln sich Waschbären auf dem abgesperrten Gelände. Die Nachbarn befürchten, dass die Tiere sich mit den dortigen Quecksilber-Altlasten kontaminieren und das Gift in die Umgebung tragen.

Sorge um den nahen Spielplatz

Peter Kesehage, Vorsitzender des Heimatvereins und CDU-Ratsherr, berichtet, dass zunächst Wildkameras den Verdacht bestätigten. „Die Waschbären fühlen sich dort anscheinend wohl.“ Schließlich sei ein Tier auch gefangen worden. Seine Sorge ist, dass die Waschbären das Quecksilber etwa über ihren Kot auf den nahen Spielplatz bringen.

Kreis sieht keine Gefahr für den Menschen

Das Umweltdezernat des Oberbergischen Kreises sieht diese Gefahr nicht, teilt die Kreispressestelle auf Anfrage mit. „Solange das Grundstück und insbesondere das Gebäude nicht betreten werden, gibt es keine Gefährdung für den Menschen.“ Die Behörde führe regelmäßig Kontrollen durch, um den Zustand des abgesperrten Geländes und die Sicherungsmaßnahmen zu überprüfen. „Theoretisch“ könne ein Waschbär beim Aufenthalt in belasteten Bereichen Staubpartikel an Fell oder Pfoten aufnehmen und verschleppen. Dies aber nur in so geringen Mengen, dass eine gesundheitlich relevante Kontamination außerhalb der Gebäude unwahrscheinlich sei. Diese Einschätzung teile das Landesumweltamt, das sich bereits mit dem Thema „Schadstoffverschleppung durch Wildtiere“ auseinandergesetzt habe. Aus dem Bundesbodenschutzgesetz heraus ergebe sich somit keine Ermächtigung für die Durchsetzung der Bejagung gegenüber dem Grundstückseigentümer des Geländes.

Waschbären breiten sich aus. Copyright: dpa

Jäger fangen Tier – Waschbärspulwurm als Risiko

Anders sieht es aus, wenn ein Eigentümer darum bittet, wie es in der Oberbantenberger Nachbarschaft passiert ist. Wie Jörg Multhaup, der zuständige Obmann der Kreisjägerschaft, erläutert, konnte einer seiner Mitstreiter ein Tier fangen und töten. Nun wird es im Labor obduziert. Nach Multhaups Einschätzung geht allerdings weniger vom Quecksilber als vom Waschbärspulwurm im Kot des Tieres eine Gefahr für die menschliche Gesundheit aus. Davon abgesehen sei die explosionsartige Ausbreitung der invasiven Art eine Bedrohung für die heimische Tierwelt wie Igel und Singvögel.

Seit 30 Jahren Stillstand auf der Industriebrache

Aber wie geht es weiter mit der Industriebrache? Die Firma Aqua Control hat dort von 1992 bis 1997 quecksilberhaltige Lampen und anderen elektrischen Aggregaten wiederverwertet. das Unternehmen musste 1997 Insolvenz anmelden. Dorfvereinsvorsitzender Kesehage setzt sich schon seit Jahren dafür ein, dass das Gelände saniert und reaktiviert wird. „Es kann doch nicht sein, dass in 30 Jahren nichts passiert.“ Anwohner Gerd Stähler, ein hartnäckiger Mitstreiter in dieser Angelegenheit, stimmt zu: „Die Stadt Wiehl hat die Sache nicht konsequent verfolgt. Man muss dafür natürlich Geld in die Hand nehmen.“ Beide fordern eine sofortige Enteignung des Eigentümers.

Stadt prüft Enteignung des Eigentümers

Tatsächlich, teilt die Stadt auf Anfrage mit, ist inzwischen ein Fachanwalt beauftragt worden zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Enteignung erfüllt sind. Vergebens hat die Stadt zuvor immer wieder versucht, die Eigentümergesellschaft, die Valoria Wohnen GmbH mit Sitz in Monheim, zu erreichen, um über die Industriebrache zu verhandeln. Dieses Problem ist weniger leicht in den Griff zu bekommen als die Waschbären. Diese hätten sich wieder etwas rarer gemacht, meldet die Kreisjägerschaft. Eine Anwohnerin habe eingesehen, dass die Tiere nicht gefüttert werden dürfen.