Oberberg – Noch bis etwa Mitte Januar gilt auf der Wiehltalbrücke der Autobahn 4 in Fahrtrichtung Köln Tempo 80 – vom Beginn der Querung bis zu deren Ende. Grund dafür sind nach Angaben von Sebastian Bauer, für Oberberg zuständiger Sprecher der Autobahn GmbH des Bundes, Sanierungsarbeiten an der Oberfläche der Fahrbahndecke.

„Dort waren Schäden festgestellt worden, die wir dann kurz vor Weihnachten ausgebessert haben“, schildert Bauer. Auch sei auf dem Asphalt Rollsplitt aufgebracht worden, das sei üblich nach solchen Arbeiten. „Sobald die gewünschte Griffigkeit auf der Fahrbahn erreicht und auch der letzte Rollsplitt abgetragen ist, wird die Beschränkung aufgehoben“, kündigt Bauer an. Ein entsprechendes Verkehrsschild weist auf den Rollsplitt hin. In der Regel, so der Autobahn-Sprecher weiter, bleibe der Rollsplitt nur wenige Wochen liegen. „Danach kann es aber sein, dass das Tempolimit dann noch Tag für Tag verlängert werden muss“, so Bauer.

In den vergangenen Wochen hatte die Autobahn GmbH immer wieder solche Instandsetzungen vorgenommen und zudem Tempolimits ausgeschildert, so auch auf Höhe der Brücke bei Untereschbach.