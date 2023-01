Wipperfürth – Wer seinen Job verloren oder gekündigt hat, sollte sich so schnell wie möglich arbeitslos melden. Die Agentur für Arbeit bietet einen neuen Service an. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, können Arbeitslose ab dem 28. März vorab über die Online-Terminvereinbarung (OTV), vom Computer zuhause oder dem Smartphone, einen Termin für die Arbeitslosenmeldung ausmachen.



Wer einen Job sucht, kann bereits jetzt online einen persönlichen oder videobasierten Beratungstermin buchen.



Doch die Sache hat einen Haken: Diesen neuen Service bieten im Arbeitsamtsbezirk Bergisch Gladbach, zu dem dem Oberberg, Rhein-Berg und Leverkusen zählen, nur die drei großen Geschäftsstellen in Gummersbach, Leverkusen und Bergisch Gladbach an, nicht aber kleinere Geschäftsstellen wir Wipperfürth und Waldbröl. Arbeitslose aus dem Norden und Süden Oberbergs müssen also weiterhin in jedem Fall persönlich die Agentur aufsuchen.

Weiterer Ausbau soll kommen



Ein Wipperfürther könne sich nicht in Gummersbach arbeitslos melden, erklärt Regina Wallau von der Agentur für Arbeit. Das Routing der Anfragen laufe über die Postleitzahl des Wohnorts, eine Anmeldung „über Kreuz“ sei aktuell noch nicht möglich.



Laut Wallau sei dies bei einer nächsten Ausbaustufe geplant, wann diese umgesetzt werde, sei derzeit noch nicht absehbar, „auch wenn zur Zeit alles sehr forciert wird“, so Wallau. Ist es soweit, kann man sich die Geschäftsstelle aussuchen, die am besten erreichbar ist. (cor)