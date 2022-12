Zehn Geburten in 24 Stunden: Die Helios-Klinik in Wipperfürth hatte alle Hände voll zu tun. (Symbolbild)

Wipperfürth – Alle Hände voll zu tun hatte die Geburtsstation der Helios-Klinik am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag. Innerhalb von 24 Stunden erblickten zehn Babys das Licht der Welt, davon acht noch am 21. und in der Nacht auf den 22. dann nochmals zwei. „Das sind doch ungewöhnlich viele Babys. Normalerweise haben wir im Durchschnitt zwei Entbindungen am Tag“, erklärt Hebamme Sandra Petschulat dazu.

Ob man aufgrund dieser ungewöhnlich hohe Zahl auf einen möglichen Corona-Babyboom schließen lassen könne, dazu will Chefarzt Dr. Thomas Rau-Horn noch keine konkrete Aussage machen. „Ob sich die Corona-Pandemie auf das Geburtenverhalten der Bevölkerung auswirkt, wird frühestens in den kommenden Monaten erkennbar“, so der Chefarzt. Im vergangenen Jahr waren in der Helios-Klinik etwa so viele Babys zur Welt gekommen wie 2019. Auch ein deutlicherer Geburtenanstieg zum Ende des vorigen Jahres oder in den ersten Januarwochen 2021 und damit ein Zusammenhang zum Lockdown im Frühjahr war bislang nicht zu verzeichnen.