Gerade einmal gut 20 Minuten dauerte die Sitzung des Bauausschusses in Wipperfürth am Donnerstagabend in der Alten Drahtzieherei. War schon die Tagesordnung sehr übersichtlich, so gab es außer ein paar Anmerkungen und Nachfragen keine Diskussion. Offensichtlich hatte die Politik keinen Beratungsbedarf, dabei gäbe es doch Diskussionsstoff genug.

Die Beschlussempfehlung an den Rat zur Ertüchtigung der Turnhalle Wipperfeld und Umbau zur Versammlungsstätte wurde einstimmig beschlossen. Ebenso die Fortführung der Prioritätenliste, die vom Gebäudemanagement vorgelegt wurde. Beschlossen hat der Bauausschuss auch einstimmig, dass die Planung für den Erweiterungsbau der Konrad-Adenauer-Hauptschule ausgeschrieben wird.



Diskussionen oder Stellungnahmen zu den genannten Punkten gab es keine. Dass aus Kostengründen in der Turnhalle Wipperfeld bei einer neuen Heizung ebenfalls auf Gas gesetzt wird, kommentierte Grünen Fraktionschef Christoph Goller zwar mit „wenig nachhaltig“, aber das war es auch schon. Angesichts der aktuellen Energiesituation ein Punkt, der durchaus eine intensivere Betrachtung verdient gehabt hätte.



Warum wurde die Sitzung angesetzt?

Offensichtlich hatte die Politik keinen Beratungsbedarf. Anträge und Anfrage gab es keine. Da muss die Frage schon erlaubt sein, warum die Sitzung durchgeführt und nicht einfach abgesagt wurde. Aus Nachhaltigkeitsgründen hätte man auf diesen Termin gut verzichten können. Der Raum musste geheizt und beleuchtet werden, die Ausschussmitglieder und die Verwaltung reisten an. Nicht wenige davon mit dem Auto. Und wozu?



Ach ja, einen nicht-öffentlichen Teil der Sitzung gab es auch nicht. Wenn es so offensichtlich nichts zu beraten gibt, dann sollte eine Sitzung abgesagt werden, so war es für die meisten Teilnehmenden nur Zeitverschwendung. Vielleicht spendet ja das ein oder andere Mitglied des Bauausschusses sein Sitzungsgeld für einen guten Zweck.