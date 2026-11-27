Der Markt ist inzwischen ein traditioneller Auftakt in die besinnliche Zeit des Jahres – aber eben immer auch ein wenig anders als normal. Das Wort „alternativ“ mag mittlerweile einen etwas anderen Beigeschmack bekommen haben, die Veranstalter des „Alternativen Adventsmarkts“ in der Hansestadt Wipperfürth haben indes mit Populismus so rein gar nichts am Hut. Im Gegenteil, man will mit dem gar nicht mehr so kleinen Markt auf dem Hausmannsplatz, idyllisch gelegen zwischen der katholischen Pfarrkirche und der Alten Drahtzieherei, ein Zeichen für das tolerante Miteinander setzen. Ergänzt wird der eigentliche Markt, der heute startet, am Samstag und Sonntag durch den Adventstreff auf dem Marktplatz und einen verkaufsoffenem Sonntag.

Erlös für die Lebenshilfe

Mittlerweile wird der Alternative Adventsmarkt bereits zum 21. Mal ausgerichtet, und es ist tatsächlich ein Miteinander aus Wipperfürther Vereinen, Bürgerinnen und Bürgern, Kirchen, Schulen und Kindergärten, das sich am kommenden Wochenende, Freitag, 27. November, und Samstag, 28. November, dort tummeln wird. Geöffnet ist jeweils von 10 bis 21 Uhr. Auch in beiden Kirchen, der evangelischen und der katholischen, gibt es Programm. Eine Besonderheit – und ganz fraglos eine echte Alternative zu den allermeisten kommerziell ausgerichteten Märkten in der Advents- und Weihnachtszeit – haben die Veranstalter im Vorfeld bereits mitgeteilt: „Der Erlös unseres 21. Alternativen Adventsmarkt geht in diesem Jahr an die Werkstatt Lebenshilfe Bergisches Land GmbH.“

Kontrastprogramm mit doppelt so vielen Ständen wie früher

Als Kontrastprogramm ist es vor 21 Jahren schon losgegangen, als ein Gemeinschaftsprojekt von Katholischer und Evangelischer Kirche. Das Ziel war und ist es, besonders den Vereinen und Institutionen ein Miteinander zu bieten. Und der Hausmannsplatz ist von Anfang an der Ort gewesen, an dem man die Buden aufgebaut hat. Heute sind es bei der 21. Ausgabe doppelt so viele Stände wie damals. Es gibt die typischen Weihnachtsmarkt-Leckereien, sei es Grünkohl mit Mettwurst oder süße Spezialitäten und dazu natürlich Kinderpunsch, Glühwein oder Kakao mit und ohne Schuss. Kaufen kann man jede Menge Bastelarbeiten, etwa von den Kitas und Schulen, die die eine oder andere Extraschicht eingelegt haben dürften, um mit allem rechtzeitig fertig zu werden. So kann man sich etwa am Stand der Kita St. Nikolaus wieder auf den Pflaumenwein im Sektglas freuen – eine seit vielen Jahren beliebte Spezialität. Plätzchen oder Dekoartikel dürften auch nicht fehlen.

Rahmenprogramm in den beiden Kirchen

Der Hansestadt geht ein Licht auf. Copyright: Wolfgang Weitzdörfer

Und wie jedes Jahr gibt es am Freitag und Samstag ein buntes Rahmenprogramm in den beiden Kirchen. Am Freitagabend ist in der katholischen Kirche St. Nikolaus das traditionelle Mitsingkonzert mit dem Kirchenchor, dem Kammerchor Wipperfürth und dem A-cappella-Chor Kürten unter der Leitung von Stefan Barde. In der Evangelischen Kirche am Markt wird am Freitag und Samstag von 14 bis 18 Uhr zum Kerzenziehen eingeladen.

Adventssingen und Musik auf dem Hausmannsplatz

Am Samstag um 16 Uhr startet der Kirchenchor „Canto“ unter der Leitung von Michael von Rekowski in der evangelischen Kirche das „Offene Adventssingen für alle“ zum Mitmachen. Und auf dem Hausmannsplatz gibt es an beiden Tagen musikalische Beiträge von Schulen und Musikgruppen zu hören – ein spontanes Vorbeikommen kann sich also auch kulturell lohnen.

Adventstreff und Shopping vor dem Rathaus

Der Start in den Advent geht vor dem Rathaus in die nächste Runde. Denn ergänzend zum Alternativen Markt findet mit dem Adventstreff auf dem Marktplatz am Samstag und Sonntag ein weiteres buntes Treiben statt, organisiert von Privatpersonen, Gastronomen und Einzelhändlern. Der Besuch rund um den riesigen und beleuchteten Adventskranz am historischen Brunnen lohnt sich, es gibt zu essen und zu trinken, und der Wipperfürther Einzelhandel lädt am Sonntag von 13 bis 18 Uhr zum gemütlichen Vorweihnachts-Shopping mit Aktionen und Angeboten ein.