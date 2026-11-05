„Herbstsymphonie in Acryl“Kunst in der Helios-Klinik Wipperfürth

Sie möchte die kranken Menschen für einen Moment von ihrem Alltag ablenken: In der Empfangshalle der Helios-Klinik Wipperfürth sind derzeit Werke der Wipperfürther Malerin Maria Callegari zu sehen. „Mit leuchtenden Farben, ausdrucksstarken Motiven und ungewöhnlichen Materialien bringt sie eine besondere kreative Vielfalt ins Krankenhaus“, berichtet die Klinik. Die Ausstellung „Herbstsymphonie in Acryl“ läuft bis Ende Januar.

Tierporträts von Reisen durch Afrika

Zu dieser Symphonie tragen auch exotische Tiere bei: etwa, ein Nashorn, ein Zebra oder ein Löwe. Maria Callegari lässt sich gern auf Reisen inspirieren. Besonders ihre Touren durch Afrika haben Spuren in ihrem Schaffen hinterlassen. Diese Tierporträts gehören ebenso zu ihrem Repertoire wie Landschaften und Stadtansichten.

Acrylfarben und Materialien aus Alltag und Natur

Am liebsten arbeitet Callegari mit Acrylfarben. Auch Materialien aus dem Alltag und der Natur finden ihren Weg in die Bilder. Wellpappe, Gitter oder Baumrinde verleihen den Werken Strukturen und machen sie zu kleinen Experimentierfeldern. Callegari ist in der örtlichen Szene bekannt: 2019 öffnete sie im Rahmen des Projekts „Offene Ateliers Oberberg“ ihr Atelier in Wipperfürth-Egen. Außerdem ist sie in der Gruppe der Montagsmalerinnen am Kunstbahnhof aktiv.

Kunst als kleine Auszeit im Klinikalltag

Warum Kunst im Krankenhaus ihren Platz hat, liegt für Maria Callegari auf der Hand: „Ein Klinikaufenthalt ist für viele Menschen mit Sorgen, Unsicherheit und auch Ängsten verbunden. Kunst kann in dieser Situation eine kleine Auszeit ermöglichen.“ (r)