Rhein-Berg – Der Herbst und damit die dunklen und kalten Tagen sind da – doch unternehmen kann man im Rheinisch-Bergischen-Kreis trotzdem viel. Wir haben fünf Aktivitäten in der Region zusammengestellt, die im Sommer eventuell zu kurz gekommen sind – im Herbst aber besonders viel Spaß machen.



Kürbisschnitzen zu Halloween



Auf dem Krewelshof in Lohmar und in der Eifel türmen sich im Herbst die Kürbisse (Archivbild). Copyright: Quentin Bröhl

Ein Klassiker im Herbst: das Kürbisschnitzen. Wer das nicht zu Hause ausprobieren will, kann das im Oktober auch an jedem Wochenende zum Beispiel auf dem Krewelshof tun. Hier gibt es Kürbisse, so weit das Auge reicht und Besucherinnen und Besucher können sich für den eigenen gruseligen Kürbis inspirieren lassen. Am Halloween-Wochenende (29./30. Oktober) soll auf dem NRWs längste Kürbisschnitzstraße entstehen. Weitere Informationen gibt es hier.

Wandern im Bergischen Land



Im Bergischen gibt es viele schöne Wanderwege, die man im Herbst und Winter erkunden kann, wie den Panoramasteig. (Archivbild) Copyright: Guido Wagner

Bei Temperaturen um die 40 Grad fällt das Wandern als Freizeitbeschäftigung im Sommer eher raus. Zum Glück fallen die Temperaturen im Herbst und wir können die Berge in der Region erklimmen, ohne das Risiko, einen Hitzschlag zu bekommen. Besonders schöne Wanderungen vom Bergischen bis ins Siebengebirge finden Sie hier.

Museen an regnerischen Tagen



Im Bergischen Museum kann man eine Zeitreise in die Vergangenheit machen. (Archivbild) Copyright: Christopher Arlinghaus

Verregnete Herbsttage eignen sich hervorragend, um sich alten Kunstwerke, historische Bergbaugeräte oder moderne Installationen anzuschauen. Im Kunstmuseum Villa Zanders ist die Ausstellung „Bibliomania – Das Buch in der Kunst“ zu sehen. Sie zeigt, wie Künstlerinnen und Künstler das Buch in ihrer Arbeit aufgreifen.



Im Bergische Museum können Besucherinnen und Besucher sehen, wie die Menschen in unserer Region vor rund 150 Jahren gelebt und gearbeitet haben. Außerdem erzählt es die Geschichte des hiesigen Erzbergbaus von den Römern bis zum Ende des aktiven Abbaus in den 1970ern.



Am 28. Oktober findet die Leverkusener Kunstnacht statt. Sie bietet Einblicke in die Kunstszene der Stadt und einige Highlights, wie eine Taschenlampenführung durch den Skulpturenpark und Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern.



Fällt Ihnen der Umschwung vom Sommer zum Herbst schwer? Lesen Sie hier, was die dunkle Jahreszeit mit unserer Psyche macht.

Kino für lange Nächte



Im Kinosaal kann man es sich auch bei regnerischen und grauen Tagen gemütlich machen. (Archivbild) Copyright: Klaus Daub

Kurze Tage – lange Filmnächte: Der Herbst ist die perfekte Jahreszeit, um die zahlreichen Neuerscheinungen im Kino anzusehen. Im Cineplex in Bensberg können Kundinnen und Kunden unter anderem zwischen Thriller, Horror, Drama und Komödie für ihren gemütlichen Filmabend wählen.