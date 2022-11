Beigeordnetenwahl in Bergisch Gladbach Eindeutiges Votum für Eggert und Migenda

Bergisch Gladbach – Gratulieren in Corona-Zeiten sieht gewöhnungsbedürftig aus. Bürgermeister Frank Stein wirkt zwar so als strahle er unter der Maske über das ganze Gesicht. Zeigen kann er sein Lächeln den beiden frischgewählten Dezernenten Ragnar Migenda (Grüne) und Thore Eggert (FDP) aber nicht. Andere Mitglieder des Hauptausschusses, in der Pandemie als Vertretung für den Stadtrat, nicken zustimmend aus gebührendem Abstand von ihren Einzeltischen oder applaudieren und deuten damit an, was vor einem Jahr noch höflich war, jetzt aber verboten ist.

Aber die obligatorischen Blumensträuße für die Neuen haben es auch in den Theatersaal des Bergischen Löwen geschafft, der als Ausweichstätte für den infektionstechnisch zu kleinen Bensberger Sitzungssaal dienen muss: Selbst die Sträuße müssen sich die beiden neuen Beigeordneten selbst vom Tisch nehmen. Immerhin konnten sich beide Kandidaten sicher sein, nicht durchzufallen, da das Ampelbündnis die Mehrheit der Stimmen hat. Gegenkandidaten gibt es keine. „Ich wünsche Ihnen ein gutes Händchen und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Gemeinsam werden wir das hinbekommen“, gratuliert Frank Stein.

Eine Gegenstimme von der AfD

Mit Ragnar Migenda (59) besetzt erstmals ein Grüner einen Dezernenten-Posten in Bergisch Gladbach. Er übernimmt einen neu geschaffenen Aufgabenbereich mit sehr vielen Themen: Stadtentwicklung, Mobilität, Klimaschutz, Jugend, Soziales, Schule, Sport und Kultur. Dabei kann sich Migenda über beachtliche Vorschusslorbeeren freuen: Er erhält 21 von 22 Stimmen. Die Gegenstimme kommt von der AfD, aber wie Fabian Schütz erklärt, richte sich die Ablehnung sich nicht gegen den Kandidaten persönlich, sondern die AfD lehne die Schaffung der zusätzlichen Stelle ab. Sogar die CDU als größte Oppositionspartei stimmt einhellig für Migenda. Wie Fraktionsvorsitzender Michael Metten im Gespräch mit dieser Zeitung betont, sei für ihn schon immer die Qualifikation und nicht das Parteibuch ausschlaggebend: „Herr Migenda hat uns wirklich überzeugt.“ Er bringe viele Erfahrungen aus seinen bisherigen Tätigkeiten mit und werde dieses spezielle Dezernat bestimmt gut ausfüllen. Migenda sieht man an, dass er sich über das Vertrauen freut: „Ich nehme die Wahl sehr gerne an“, sagt er.

Auch Thore Eggert (42), ausgesucht als neuer Kämmerer von der FDP, bedankt sich mit lächelnden Augen. Er bekommt mit 14 zwar nicht so viele, aber ebenfalls Stimmen aus den Reihen der Opposition: jeweils eine Stimme von Frank Samirae von der Bürgerpartei GL sowie von Fabian Schütz von der AFD. Zwei Mitglieder der CDU stimmen gegen Eggert, die fünf anderen CDU-Vertreter sowie Benno Nuding von den Freien Wählern enthalten sich. Das neue Mehrheitsbündnis aus Grüne, SPD und FDP verfügt, inklusive Bürgermeister, über eine Mehrheit von zwölf Stimmen. Mit der Wahl der beiden Dezernenten sind jetzt alle Spitzenpositionen der Verwaltung besetzt. Dritter im Bunde ist Harald Flügge (CDU), seit 2016 erster Beigeordneter und Vertreter des Bürgermeisters. Er ist verantwortlich für die Aufgaben Grundstücksnutzung, Umwelt und Technik.Die beiden neuen Dezernenten haben in einem Pressegespräch am Montag betont, dass sie sich auf die Arbeit in Bergisch Gladbach freuen.

Thore Eggert, verheiratet und Vater von zwei Kindern (4 und 6) wohnt bereits in Schildgen. Migenda, verheiratet und ein erwachsener Sohn, kann sich vorstellen von Herzogenrath nach Bergisch Gladbach zu ziehen.