Bergisch Gladbach – Der erste Schock saß noch in den Knochen, da schlug das Schicksal schon wieder zu: Nachdem erst vor wenigen Wochen ein Wohnmobil, dessen Bremsen blockiert haben, die Wand des Restaurants „Mykonos“ am „Hebborner Kreuz“ durchbrochen hatte, brannte nun am Freitagnachmittag die Küche des Lokals an der Kreuzung von Odenthaler und Wipperfürther Straße.

Gegen 17 Uhr ging bei der Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises der Notruf ein, dass eine Fritteuse in einer Küche des Restaurants brenne. Umgehend wurden die beiden hauptamtlich besetzten Bergisch Gladbacher Feuerwachen, der ehrenamtliche Löschzug Paffrath/Hand, der Einsatzführungsdienst sowie ein Rettungswagen zur Einsatzstelle geschickt.

Brennende Fritteuse

„Beim Eintreffen der ersten Einheit brannte in der Restaurantküche die Fritteuse in voller Ausdehnung und das Feuer drohte, sich auf die Küche und weitere Räume des Restaurants auszubreiten“, berichtet Feuerwehrsprecher Elmar Schneiders auf Anfrage dieser Zeitung. Einsatzleiter Heiko Mühlenbein erhöhte die Alarmstufe, und der ehrenamtliche Löschzug Stadtmitte sowie der Leitungsdienst wurden an die Einsatzstelle alarmiert.

Ein Mann hat sich bei Löschversuchen vor Eintreffen der Feuerwehr offenbar leicht verletzt. Er sei vom Rettungsdienstpersonal vor Ort behandelt worden, so Feuerwehrsprecher Schneiders. Das Feuer hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehr rasch gelöscht. Die hochsommerlichen Temperaturen allerdings erschwerten die Arbeit. Die Kreuzung des „Hebborner Kreuzes“ musste aufgrund des Einsatzes teilweise gesperrt werden. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Durch den Brand wurde die Restaurantküche laut Feuerwehr erheblich beschädigt. „Eine Nutzung ist zurzeit nicht möglich“, sagt Feuerwehrsprecher Schneiders. Um kurz nach 18 Uhr übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Kräfte der Kreispolizei. Deren Brandermittler werden nun nach der Ursache für das Feuer zu suchen haben.