Lange angekündigt war sie, die Gelbe Tonne, jetzt steht sie vor den ersten Türen in Refrath. Die Verteilung erfolgt dabei nicht gleichzeitig im gesamten Stadtgebiet, sondern nach und nach, Abfuhrbezirk für Abfuhrbezirk. Am Dienstag war jetzt der Abfuhrbezirk 1A1 an der Reihe. Er umfasst große Teile von Refrath. Im Westen wird er im Wesentlichen von der Dolmanstraße begrenzt, im Osten von Beningsfeld und In der Auen. Die südliche Grenze verläuft im Bereich der Straße In der Taufe, unweit von Lustheide.

Die Auslieferung ist damit in Refrath allerdings noch nicht abgeschlossen. Auch andere Stadteile von Bergisch Gladbach warten noch auf die neue Tonne: etwas Teile von Schildgen und Paffrath. Zuständig dafür ist nicht der Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt. Die Gelbe Tonne gehört zum System der Dualen Systeme, die Sammlung und Verwertung von Verkaufsverpackungen organisieren und über Lizenzentgelte der Hersteller finanzieren.

Vom Wind verwehte Abfälle sollen seltener werden

Mit der Auslieferung in Bergisch Gladbach ist die Firma Neuenhaus aus Kürten beauftragt. Die Einführung der Gelben Tonne läuft in Bergisch Gladbach bereits seit Mai. Bis Ende Oktober sollen die neuen Behälter im gesamten Stadtgebiet verteilt sein. Sie ersetzen künftig den Gelben Sack bei der Sammlung von Leichtverpackungen. Mit den festen Behältern sollen unter anderem aufgerissene oder vom Wind verwehte Säcke und verstreute Verpackungen im Straßenbild seltener werden.

Die reguläre Leerung der Gelben Tonnen beginnt ab dem 1. Oktober 2026. Die meisten Haushalte erhalten eine 240-Liter-Tonne, die alle vier Wochen geleert wird. Eine solche Tonne fasst beinahe so viel wie drei der bisherigen Gelben Säcke. Im Jahr spart ein Haushalt damit 35 Säcke. Zunächst gilt allerdings eine Übergangslösung. Vom 1. Oktober 2026 bis zum 31. Januar 2027 können sowohl die neuen Gelben Tonnen als auch weiterhin Gelbe Säcke genutzt werden. Ab dem 1. Februar 2027 werden Gelbe Säcke nicht mehr mitgenommen.