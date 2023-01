Bergisch Gladbach – Viel kennenzulernen hat Joanna Lenk, die neue Kirchenmusikerin der Evangelischen Kirchengemeinde Bergisch Gladbach. Denn sie betreut vier Pfarrbezirke – Gnadenkirche, Heilig-Geist-Kirche, Kirche zum Frieden Gottes und Kirche zum Heilsbrunnen. Seit dem 1. August ist die 28-Jährige auf ihrer neuen Stelle aktiv, sie macht sich Schritt für Schritt in der Kirchengemeinde bekannt.

Joanna Lenk ist in Darmstadt aufgewachsen und erhielt seit ihrem 13. Lebensjahr Orgelunterricht, der ihr großen Spaß machte. So sei sie schließlich auf den Gedanken gekommen, „mein Hobby zum Beruf zu machen und Kirchenmusik zu studieren“, berichtet sie. Im Sommer 2020 schloss sie ihr Masterstudium in Heidelberg ab, war danach als Elternzeitvertretung in der Nähe von Frankfurt befristet beschäftigt und hat nun in Bergisch Gladbach ihre erste unbefristete Stelle angetreten. So ist für sie auch Nordrhein-Westfalen neu und die „offene Art der Rheinländer“, wie sie sagt. „Ich finde es ganz spannend, was es alles zu entdecken und kennenzulernen gibt.“ Dazu gehören die vielen neuen Gesichter in der Kirchengemeinde, die Kolleginnen und Kollegen wie auch die Aktiven in den Musikgruppen der Gemeinde.

Vielfältiges Adventskonzert geplant

Lenk ist Nachfolgerin der langjährigen Kirchenmusikerin Susanne Rohland-Stahlke, die im Mai verabschiedet wurde, die sich für mehrere Chöre in der Kirchengemeinde engagierte und zudem das Kammerorchester Concertino leitete. Damit hat sie Lenk ein breites Arbeitsfeld hinterlassen – diese plant nun für den 10. Dezember ein vielfältiges Adventskonzert, bei dem alle musikalischen Erwachsenengruppen beteiligt sein sollen: Die Evangelische Kantorei soll zusammen mit dem Kammerorchester Concertino das berühmte „Gloria in D“ von Antonio Vivaldi aufführen, die Quirl Singers gestalten die andere Hälfte des Konzerts mit adventlicher und weihnachtlicher Musik. Lenk freut sich auch über neue Gesichter in den Chören: „Wer gerne singt und neugierig geworden ist, ist herzlich eingeladen, an unseren Proben teilzunehmen.“ Wie anderswo sind sangesfreudige Männer auch in der Evangelischen Kirchengemeinde besonders gefragt.

Auch Kinder sind zum Mitmachen eingeladen, singfreudige Mädchen und Jungen können sich bei einem Krippenspiel an Heiligabend in der Kirche zum Frieden Gottes einbringen – die Proben beginnen dort am Mittwoch, 26. Oktober, um 15.15 Uhr. Da will Lenk die Rollen verteilen und mit den Kindern eifrig üben. Alle Interessierten, die in der Kirchenmusik der Evangelischen Gemeinde aktiv werden wollen, können sich bei Lenk per E-Mail melden – unter joanna.lenk@ekir.de.

