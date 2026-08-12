Es ist geschafft. Viele kleine und große Spenden aus Bergisch Gladbach und ganz Deutschland haben Heidelberger Forschern neue Erkenntnisse ermöglicht. Der Verein Krebsforschung für junge Menschen (SMARCB1 e.V.) hat seit 2020 insgesamt 150.000 Euro an das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) Heidelberg überwiesen.

Auf diese Summe einigten sich der Verein und Projektleiter Professor Thomas Grünewald, um ein Forschungsprojekt zu Sarkomen zu starten. Diese seltenen, besonders bösartigen Krebsarten treffen oft Jugendliche und junge Erwachsene.

Karzinome gehören zu den häufigsten Krebserkrankungen

Während die meisten Krebserkrankungen, sogenannte Karzinome, aus den Deckgeweben von Organen wie Lunge, Darm oder Brust entstehen, stammen Sarkome aus einer anderen Welt: dem Mesoderm.

Es bildet das Bindegewebe des Körpers, die Stütze unseres Lebens. Sarkome wachsen in Knochen, Muskeln, Fettgewebe, Sehnen und Blutgefäßen. Sie bilden keine geschlossene Front, sondern eine hochgradig heterogene Gruppe mit über 100 Subtypen.

Der Verein will weitere 70.000 Euro für die Forschung bereitstellen

Die Forscher veröffentlichten ihre Ergebnisse in renommierten internationalen Fachzeitschriften. Parallel dazu organisierte der Verein drei digitale Expertentreffen mit Wissenschaftlern aus Europa, Amerika und Asien. Nachdem das erste Etappenziel erreicht ist, geht die Förderung weiter. In den nächsten zwei Jahren will der Verein weitere 70.000 Euro für die Forschung bereitstellen.

Weitere Informationen zu Sarkomen, dem Forschungsprojekt am Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg sowie zu Möglichkeiten, sich mit einer Spende zu beteiligen, finden Interessierte auf der Website der Vereins SMARCB1. Ab einem Betrag von 20 Euro stellt der Verein eine Spendenbescheinigung aus.