Die Belkaw passt ihre Gaspreise an. (Symbolbild)

Rhein-Berg – Der Beschluss der Bundesregierung, auf die Gasumlage zu verzichten, wirkt sich auch auf die Kundinnen und Kunden der Belkaw aus. Entgegen der Ankündigung des Versorgers von Ende September wird die Belkaw die sogenannte Beschaffungsumlage für Gas in Höhe von 2,588 Cent pro Kilowattstunde (brutto) nicht an die Verbraucher weitergeben. Das sei durch den Regierungsbeschluss nicht mehr nötig, teilt die Belkaw mit.



Bestehen bleiben wird allerdings die Gasspeicherumlage in Höhe von 0,063 Cent pro Kilowattstunde. Die Belkaw wird auch weiterhin 0,61 Cent pro Kilowattstunde im Rahmen einer Bilanzierungsumlage verlangen. Weitergeben wird der Versorger die von 19 auf sieben Prozent gesenkte Umsatzsteuer.



Preisanpassung gilt nur für bestimmte Gebiete

Insgesamt beläuft sich der Arbeitspreis inklusive aller Abgaben in der Grundversorgung auf 16,85 Cent pro Kilowattstunde. Mit der Gasumlage wären es laut Belkaw 19,44 Cent gewesen. Wie die Belkaw mitteilt, gilt der Preis allerdings nur für die Gebiete, in denen die Belkaw Grundversorger ist. Also Bergisch Gladbach, Burscheid, Lindlar und Odenthal.



Das könnte Sie auch interessieren:

Erfahrungsbericht Anzeige Im E-Auto auf der Suche nach Schnäppchen-Strom in Rhein-Berg von Stephan Brockmeier

Belkaw chlort weiter Anzeige Insekten sollen Bakterien ins Gladbacher Wasser gebracht haben von Guido Wagner

Versorger erhöhen Preise Anzeige Gas wird richtig teurer - nur in Rösrath nicht von Matthias Niewels

Aktuelle Preise für den Grundversorger-, aber auch andere Tarife gibt es auf der Homepage der Belkaw. Dort können Kunden auch ihre monatlichen Abschläge ändern.