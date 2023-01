Ein Auto wurde in Bergisch Gladbach durch die Flut auf die Seite geschoben. (Archivbild)

Bergisch Gladbach – Die Bürgerstiftung Bergisch Gladbach unterstützt die städtische Hochwasserhilfe mit einer Spende in Höhe von 10.000 Euro. Das Unwetter ist jetzt über sechs Wochen her. „In dieser Zeit hat ist gezeigt, wie groß die Schäden wirklich sind“, heißt es in einer Pressemitteilung der Bürgerstiftung, „es zeichnet sich ab, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis sie vollständig sind.“

Mehr Gladbacher betroffen als angenommen

Der Stiftung sei es ein wichtiges Anliegen, „den Menschen wirksame und unbürokratische Unterstützung zukommen zu lassen. Damit das Geld schnell bei den Menschen ankomme, die es dringend brauchten, überweise die Bürgerstiftung das Geld auf das Spendenkonto der Stadt.

„Wir haben in vielen Gesprächen festgestellt, dass deutlich mehr Gladbacher betroffen sind, als zunächst gedacht“, berichtet Vorstandsmitglied Lothar Uedelhoven. Die Bürgerstiftung wird laut ihrer Satzung als selbstständige, unabhängige Stiftung von Bürgern für Bürger aktiv, wo die Stadt Bergisch Gladbach an ihre Grenzen stößt.

Ziel ist es die Bereiche Bildung, Erziehung, Jugendhilfe und Seniorenarbeit, Kunst, Kultur, Denkmalpflege sowie das Gesundheitswesen zu fördern und unterstützen. (ub)