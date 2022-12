Bergisch Gladbach – Erster Schultag an der GGS Bensberg, die ihren Interimsstandort in der Containerschule auf dem Gelände des Otto-Hahn- Schulzentrums bezogen hat. Die Einschulfeier für die 47 Erstklässler fand unter freiem Himmel auf dem Sportplatz statt. Beide Eltern konnten jeweils mit dabei sein.



„Hier in dieser Schule kannst du so stark werden wie ein Baum, und du kannst deinen Gedanken Flügel verleihen“, sagte Schulleiterin Uta Will in ihrer Ansprache. Sie war froh, dass es kurz bevor die Feier begann, aufhörte zu regnen. Insgesamt waren es 1030 Kinder, die am Donnerstag in Bergisch Gladbach eingeschult wurden.



Kleine Feste werden immer größer

50 bis 70 Euro haben Eltern im Rheinisch-Bergischen Kreis dieses Jahr durchschnittlich für den Schultüten-Inhalt ihrer i-Dötzchen ausgegeben. Das haben örtliche Händler bei einer nicht-repräsentativen Umfrage des Handelsverbandes NRW Rheinland/Kreishandwerkerschaft Bergisches Land berichtet.



Sie hätten vor allem Brotdosen, Trinkflaschen, Bücher und Seifenblasen verkauft, teilte eine Sprecherin mit. „Was früher Äpfel und Nüsse waren, sind jetzt größere Geschenke“, bestätigte sie den Trend, dass kleine Feste immer größer werden. (ub/sts)