Das Goldene Buch der Stadt Bergisch Gladbach lag aufgeschlagen auf dem großen Schreibtisch im noch größeren Ratssaal, und rund 40 Tänzerinnen und Tänzer der Tanzsportgruppen Jazz Lights und Dancin’ Midis warteten auf ihren großen Augenblick. Sie alle trugen sich in das Goldene Buch ein, im Rahmen eines Empfangs bei Bürgermeister Marcel Kreutz (SPD).

Ehre, wem Ehre gebührt: Die Unterschriften der Tänzerinnen und Tänzer folgen auf jene von Bundeskanzler Friedrich Merz und des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, die im Sommer kurz auf Schloss Bensberg weilten. Der Eintrag von Jazz Lights und Dancin’ Midis würdigt die herausragenden Erfolge der beiden Tanzsportgruppen.

Weltmeisterliche Erfolge

Nach weltmeisterlichem Erfolg in Vorjahren und wiederholten Spitzenplätzen bei der Sportlerwahl des Kreissportbundes feierten die Dancin’ Midis bei den World Dance Masters im Mai in Kroatien den Titel des Junioren-Weltmeisters im Showdance. Bei den World Dance Finals in Innsbruck/Österreich folgte der Titel des Junioren-World-Cup-Siegers 2026.

Auch die Jazz Lights knüpften in diesem Jahr an ihre Erfolge an: Sie wurden in Kroatien Vize-Weltmeister 2026 im Senioren Showdance und erreichten in Innsbruck den zweiten Platz im World Cup. Beide Tanzformationen zählen zur Weltspitze, angeführt von Trainerin Dagmar Pollnow-Meding, in den 1980ern selbst als Rock`n`Roll-Tänzerin mit Weltmeistertiteln unterwegs.

Tanzszene bei der Jubiläumsshow der Jazz Lights zum 40-jährigen Bestehen. Copyright: Christopher Arlinghaus

Nach dem WM-Titel 1982 wechselte die Gladbacherin zum Showtanz und gründete 1984 die Jazz Lights. 2025 gelang den Tänzerinnen und Tänzern erstmals der Triumph bei der Weltmeisterschaft im Showtanz, es folgte die Ehrung als „Mannschaft des Jahres 2025“ im Rheinisch-Bergischen Kreis durch den Kreissportbund, auch mit einem Leservotum von „Kölner Stadt-Anzeiger“ und Bergischer Landeszeitung.

Heute unterstützt neben Pollnow-Meding ein Team aus Trainerinnen und Trainern die beiden Showtanzformationen. Die Familien der Tänzerinnen und Tänzer unterstützen mit starkem Einsatz, und auch die Förderung der Sponsoren ist entscheidend. In seiner Laudatio erinnerte Bürgermeister Marcel Kreutz (SPD) an die Hingabe, mit der die Jazz Lights und Dancin’ Midis und das Umfeld der Tänzerinnen und Tänzer engagiert seien.

„Diese Erfolge zeigen eindrucksvoll, was mit Leidenschaft, Disziplin und starkem Teamgeist möglich ist.“ Dahinter stünden Menschen, die viel Zeit, Kraft und ehrenamtliches Engagement investierten. „Dieser Zusammenhalt trägt nicht nur ein erfolgreiches Team, sondern prägt auch unsere Stadt und unsere Gesellschaft.“

Mit dem Eintrag in das Goldene Buch unterstütze die Stadt diese Leistungen auf höchster Ebene. Das Goldene Buch ist neben der Bürgermeisterkette das wichtigste Zeugnis der Stadt Bergisch Gladbach. Eintragen dürfen sich nur Persönlichkeiten von herausragender Bedeutung, entweder für die Stadtgesellschaft oder darüber hinaus.