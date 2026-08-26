Die Gamescom ist das weltweit größte Event für Computer- und Videospiele. Jedes Jahr findet sie in den Messehallen in Köln-Deutz statt, nur einen Katzensprung von Rhein-Berg entfernt. Kein Wunder also, dass sie Wellen bis ins Bergische schlägt. Viele Hotels merken das an deutlich mehr Reservierungen. Manche von ihnen sind sogar ausgebucht.

Von Mittwoch, 26. August, bis Sonntag, 30. August, dreht sich auf der Gamescom alles um die neuesten Games auf dem Markt – nur am Mittwoch haben ausschließlich Fachbesucher Zutritt. Fünf Tage lang tummeln sich in Deutz Besucherinnen und Besucher aus aller Welt: Gamer, Cosplayer, die sich wie Spielfiguren kostümiert haben, und Liebhaber der Szene. Sie kommen, um die neuesten Spiele zu spielen und den ein oder anderen Fanartikel zu ergattern. Bei der Messe sind einige der größten Videospielunternehmen als Aussteller vertreten, darunter Nintendo, Xbox, EA, Sega und Ubisoft.

Nintendo verzeichnet im Schnitt mehr Käufe als Sony in Bergisch Gladbach

Dass immer mehr Menschen Videospiele kaufen und spielen, ist bekannt. Dieser Trend ist auch in Bergisch Gladbach zu beobachten. Eine Auswertung von Online-Verkaufsdaten durch Mediamarkt/Saturn für Deutschlands 100 größte Städte hat ergeben, dass die Marke Nintendo im Zeitraum 1. Juni bis 30. Juni 2026 sowohl bei den Konsolen als auch bei den Spielen vor der Playstation von Sony lag. Dabei unterscheidet sich der Einkaufswert der Konsolen kaum.

Durchschnittlich wurden Nintendo-Konsolen, also Geräte für Videospiele, pro 10.000 Einwohner in Gladbach 19,16-mal mit einem Warenkorb von 397,02 Euro gekauft. Die Playstation 5 hingegen wurde nur 6,66-mal pro 10.000 Einwohner mit einem Warenkorb im Wert von 399,40 Euro gekauft. Bei den Spielen sieht es ähnlich aus, Nintendo verzeichnet zwar im Schnitt mehr Käufe als Sony, der durchschnittliche Preis liegt jedoch bei Sony höher.

Vielen Fans erwarten freudig die neuen Games

Auffällig ist auch der durchschnittliche Warenkorb von Gaming-Laptops/PC mit einem Wert von 2852,10 Euro. Damit präsentiert sich diese Gruppe deutlich teurer. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass die Käufe nur auf einen Wert von 0,63 pro 10.000 Einwohner kommen.

Sicherlich werden einige dieser Käufer auch zur Gamescom pilgern. Dort können sie dann unter anderem als erste neue Spiele live testen und sich ein eigenes Bild vor der Veröffentlichung machen. Unter den neuen Spielen gibt es einige, die schon von vielen Fans freudig erwartet werden. Unter anderem das Spiel „Onimusha – Way of the Sword“, der Nachfolger von „Dawn of Dreams“ aus dem Jahr 2006. In diesem spielt man einen Dämonenkrieger namens Miyamoto Musashi.

Schon in den vergangenen Jahren kamen Messebesucher nach Gladbach

Doch nicht nur die Spiele sind ein Highlight, sondern auch einige Events vor Ort. Wie zum Beispiel der Cosplay Contest. Cosplay ist ein beliebtes Hobby, bei dem sich Menschen als bekannte Figuren aus Videospielen, Animes, Mangas, Filmen oder Comics verkleiden. Die Nominierten für den Contest stehen bereits fest und sind online auf der offiziellen Gamescom-Seite zu finden. Zudem gibt es an den Messetagen Interviews mit Entwicklern sowie Gameplaypräsentationen, also Präsentationen von Spielen.

Auch im Kardinal Schule Haus werden sich wohl in diesem Jahr wieder einige Gamer einfinden. Copyright: Kardinal Schulte Haus

Weil die Gamescom jedes Jahr Tausende von Leuten in die Domstadt lockt, verweist die Website der Videospielmesse auf Hotels, in denen sich die Gäste ein Zimmer buchen können. Auch das Hotel Kardinal Schulte Haus in Bergisch Gladbach-Bockenberg ist auf der Website aufgelistet. Schon in den vergangenen Jahren hätten sich viele Messebesucher in dem Hotel eingefunden, bestätigt ein Mitarbeiter auf Anfrage. Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass auch in diesem Jahr wieder Gamer in Bockenberg übernachten werden.

Grandhotel Schloss Bensberg ist komplett ausgebucht

Auch Hotels, die nicht auf der Website der Gamescom empfohlen werden, teilten auf Anfragen mit, dass sie für die Messetage gut gebucht seien. Genaue Zahlen gibt es zwar nicht, doch auch bei ihnen sind jedes Jahr viele Messebesucher zu Gast. So berichtet Hotelmanager Gerrit-Hendrik Bauer vom Grandhotel Schloss Bensberg, dass das Hotel komplett ausgebucht und ungefähr 75 Prozent der Zimmer aufgrund der Gamescom belegt seien.

Doch nicht nur in diesem Bereich macht sich die Gamescom bemerkbar. Auch die Anreise nach Köln gestaltet sich in diesem Jahr nicht unbedingt leicht. So sind die Stadtbahnlinien 1 und 9 zeitgleich gesperrt, was für eine höhere Auslastung der S11 sorgen dürfte. Besucher der Messe und auch alle anderen Pendler sollten daher mehr Zeit für die Anreise in die Domstadt einplanen.