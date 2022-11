Fernsehshow Gladbacher nimmt als Drag Queen am Quiz mit Jörg Pilawa teil

Bergisch Gladbach – Auftritt Mit Quizspielen in der Badewanne sollen sich Timo Henrichs aus Bergisch Gladbach und sein Partner Tom Klein auf das Quiz mit Jörg Pilawa vorbereitet haben. Doch das sei mehr Spaß als Vorbereitung gewesen, sagen sie.

Die beiden sind am Donnerstag, 14. Januar in der Quizshow in der ARD zu sehen. Dabei kommt Henrichs nicht als er selbst in die Show: Der 29-Jährige ist auch als „Drag Queen“ unterwegs und besucht das Quiz als „Jolene“ nach dem Hit von Dolly Parton. Vier Stunden braucht der Heilerziehungspfleger für seine Verwandlung.

Sonst ist er so auf Parties, Veranstaltungen und dem Christopher Street Day zu sehen. Weil er das wegen der Pandemie nicht kann, konzentriert er sich auf sein Studium der sozialen Arbeit. Sein Freund Tom (28) ist gelernter Hotelfachmann und arbeitet als Raumgestalter. Im Sommer 2020 haben die beiden sich kennengelernt und verbringen die Pandemie seitdem entweder in Henrichs Wohnung in Bergisch Gladbach oder bei Klein in Düsseldorf. Das sei eine Bewährungsprobe, aber bis jetzt funktioniere es. „Wir können uns ruhigen Gewissens als ein Haushalt bezeichnen“, sagt Klein. Von dem möglichen Gewinn wollen sie auf Reisen gehen oder eine Wohnung finanzieren. Ob das Quizzen in der Badewanne erfolgreich war, sehen Interessierte am Donnerstag, 14. Januar in der Sendung um 16.10 Uhr in Das Erste. (ebu)