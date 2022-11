Bergisch Gladbach – Der elektrische Fahrstuhl auf der Terrasse ist total verkohlt, die Wohnung dahinter von Flammen und Rauch unbewohnbar. „Menschenleben in Gefahr“ lautete das Einsatzstichwort, als am späten Montagnachmittag gleich eine ganze reihe von Notrufen in der Feuer- und Rettungsstelle des Kreises eingingen. Mehrere Anrufer berichteten von Explosionen.

Die Erdgeschosswohnung ist nach dem Brand am Montagabend laut Feuerwehr vorerst unbewohnbar. Copyright: Feuerwehr GL

Als die ersten Einheiten der Bergisch Gladbacher Feuerwehr am Platzer Höhenweg im Stadtteil Moitzfeld eintreffen schlagen Flammen aus einer zurückliegenden Erdgeschosswohnung. „Die Fensterscheiben an der Terrasse waren bereits zerborsten“, berichtet Feuerwehrsprecher Elmar Schneiders. „Die darüberliegende Wohnung war durch Flammen ebenfalls massiv bedroht.“

Schock: Bewohnerin ist nirgends zu finden

Beherzte Anwohner versuchten laut Feuerwehr, den Brand mit Gartenschläuchen zu löschen. Dann ein Schock: Die Bewohnerin der brennenden Wohnung war nirgends zu sehen. Und auf der Terrasse brannte die motorisierte Gehhilfe der Frau. „Wir mussten davon ausgehen, dass sie sich noch in der Wohnung befand“, so Feuerwehrsprecher Schneiders. „Die Feuerwehr setzte umgehend Einsatzkräfte unter Atemschutz in der Wohnung zur Menschenrettung ein.“ Die Bewohnerin aber wurde nicht gefunden.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz, die Straße Moitzfeld musste zeitweise komplett gesperrt werden. Copyright: Feuerwehr GL

Dann Erleichterung: Während der Löscharbeiten meldet sich die Bewohnerin bei den Einsatzkräften. Sie war beim Einkauf gewesen. „Glücklicherweise wurde niemand verletzt“, so Feuerwehrsprecher Schneiders.

Die betroffene Wohnung ist laut Feuerwehr durch den Brand so stark beschädigt, dass sie nicht mehr bewohnbar ist. Die weiteren Wohnungen seien zwar durch Rauch in Mitleidenschaft gezogen worden, so Feuerwehrsprecher Schneiders, sie seien aber nach Lüftungsmaßnahmen der Feuerwehr weiterhin bewohnbar.

32 Feuerwehrleute mit elf Fahrzeugen waren im Einsatz, für den die Straße Moitzfeld zeitweise komplett für den Durchgangsverkehr gesperrt werden musste. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Gegen 18.15 Uhr übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei. Diese beschlagnahmte den Brandort. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gebe es nicht, sagte Polizeisprecher Christian Tholl nach den ersten Untersuchungen der Brandermittler. Allerdings könnten die Experten auch eine Selbstentzündung des elektrischen Rollstuhls klar ausschließen. Wodurch der Brand nun ausgelöst wurde, sei nicht sicher zu sagen, so Tholl auf Nachfrage.