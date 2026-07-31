Der Andrang war groß bei der Neueröffnung von „Miguel’s“ in der Bensberger Schloßstraße. Schließlich begrüßten viele Gäste einen alten Bekannten und einen gefühlt echten Bensberger. „Ich bin zwar in Bergisch Gladbach geboren, aufgewachsen aber in Bensberg, ich fühle mich als Bensberger“, sagt der spanischstämmige Miguel Bernis.

Bis 2022 hatte der Gastronom schon mit seinem Angebot aus Tapas, spanischen Spezialitäten und einer umfangreichen Weinkarte in der Schlossstadt großen Erfolg. Damals war er im Erdgeschoss an der Kölner Straße 2 (heute Bietmann Rechtsanwälte). Nach Umwegen über die Gastronomie auf dem Golfplatz in Much und in Moitzfeld ist er jetzt zurück. Und zwar mittendrin.

Neben der Schloß-Galerie in schickem Industrial-Look

Direkt auf der neugestalteten Einkaufsstraße bot man ihm Räume direkt neben der Schloß-Galerie an. Die sind jetzt in einem schicken Industrial-Look komplett neugestaltet. An den hohen Decken verlaufen verchromte und schwarze Lüftungsrohre, die Wände verkleiden bis Tischhöhe edle Metallplatten mit Rostpatina. Korrespondierend zum iberischen Speise- und Getränkeangebot hängt darüber Pop-Art-Kunst mit spanischen Motiven: Der Architekt Gaudí ist da abgebildet, der katalanische Surrealist Dalí wirft einen seiner geheimnisvollen Blicke in den Raum, auch Stierkampfszenen sind zu sehen. Die sieben Meter lange Theke, an der frisches Estrella vom Fass gezapft wird, ist mit andalusischen Kacheln dekoriert.

Gut 60 Gäste finden im Innenraum des neuen Miguel’s auf unterschiedlich gestalteten komfortablen Sitzen Platz, vor der Tür sind es noch einmal knapp 40 Plätze.

Tapas, Mittagskarte und Weine werden geboten

Neben einer wechselnden kleineren Mittagskarte mit vier Gerichten setzt Bernis voll auf die beliebten Kleinigkeiten, die in Spanien traditionell seit der Franco-Zeit zum Getränk gereicht werden. Allerdings bietet der Zurückgekehrte Tapas hier nicht in den typisch kleinen Schälchen an. Von der Größe her entsprechen sie schon eher einer ausgewachsenen Vorspeise. Von den „Platos Frios“, den kalten Tellern, reicht die Auswahl über Teller mit vegetarischen Gerichten bis zu Fisch- und Fleischgerichten. Alle bekannten Tapas-Klassiker sind dabei, aber auch ausgefallene Varianten wie ein würziger Manchego mit fruchtigem Feigensenf oder eine knusprige Käsekrokette, die mit fruchtig-herben Wildpreiselbeeren serviert wird. Eine eigene Kreation sind die „Spaghettini Miguel´s“ mit Garnelen, Knoblauch, Babyspinat und Chili. Steak- und Fischgerichte runden die Karte ab. Die Weine in verschiedensten Preiskategorien passen dazu ebenso wie ein frischgezapftes helles Lager aus Galizien.

„Ich bin froh, wieder hier in Bensberg zu sein“, sagt Bernis, der der Bensberger Gastro-Szene ein neues Highlight hinzufügt. Und er ist froh, dass sich die Gastro-Szene in der Schloßstraße so gut entwickelt hat. „So haben Gäste, die in Bensberg etwas essen wollen, wirklich eine große Auswahl.“