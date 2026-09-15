Sobald die Sonne herauskommt, zieht es Kölner und Kölnerinnen nach draußen – und am schönsten sitzt es sich oft nicht auf dem Bürgersteig, sondern in ruhigen, begrünten Höfen. Versteckt hinter Häuserzeilen oder eingebettet in charmante Altbauten bieten diese Restaurants eine kleine Auszeit vom städtischen Trubel. Aber wo findet man diese?

Ob man Lust auf Sushi, Tapas oder ein Glas Wein hat – Köln bietet zahlreiche Restaurants mit Hinterhöfen, die mehr sind als bloß Außenplätze. Sie sind kleine grüne Rückzugsorte, die den Restaurantbesuch in der Stadt zu etwas Besonderem machen.

Restaurants in Köln mit schönen Höfen

Tipp: Gerade an warmen Abenden lohnt sich eine Reservierung – viele dieser Höfe sind schnell gut besucht.

Wir haben uns umgeschaut und gesammelt. Hier kommen einige Adressen, bei denen man sein Essen in gemütlicher Hinterhofatmosphäre genießen kann.

1. Whites (Belgisches Viertel)

Helle Bistrotische und -stühle, einzelne Kübelpflanzen sowie kleine Blumenarrangements auf den Tischen sorgen für eine freundliche Atmosphäre im Innenhof, während große Markisen an sonnigen Tagen Schatten spenden. Der Hof ist weniger eine grüne Oase als vielmehr ein ruhiger Rückzugsort mitten im Belgischen Viertel – reduziert gestaltet und angenehm abgeschirmt vom Trubel der Venloer Straße.

Venloer Str. 29, 50672 Köln | whites-koeln.de

2. Tanoshii (Belgisches Viertel)

Der Hinterhof des asiatischen Restaurants Tanoshii. (Archivbild) Copyright: Max Grönert

Japanisch-vietnamesische Crossover-Küche trifft im Tanoshii auf minimalistisches Design. Der ruhige, stilvolle Innenhof bietet das perfekte Ambiente für Sushi und Poké an lauschigen Abenden.

Brabanter Straße 3, 50674 Köln Webseite: tanoshii.eu

3. Maison Blue (Südstadt)

Maison Blue in der Kölner Südstadt mit schönem Hinterhof. (Archivbild) Copyright: Alexander Roll

Seit über 20 Jahren wird das kleine, familiäre Restaurant in der Südstadt schon betrieben. Es verfügt über 50 Plätze im Innenbereich und bis zu 60 Plätzen auf der verwunschenen Terrasse im grünen Hinterhof. Die Küche ist hauptsächlich französisch inspiriert.

Im Ferkulum 18 bis 22, 50678 Köln | maisonblue-koeln.de

4. Restaurant Acht (Stadtgarten)

Der Außenbereich des Restaurants „Acht“ liegt in den Spichernhöfen. Copyright: Arton Krasniqi

Das Restaurant Acht bietet gehobene Küche mit französischem Twist und offener Küche. Im stilvollen Innenhof, den man von außen nicht sehen kann, speist man bei schönem Wetter entspannt und grün umrahmt.

Spichernstraße 10 (Stadtgarten), 50672 Köln | www.restaurant-acht.de

5. Henne Weinbar (nahe Rudolfplatz)

Feine Pralinen als Nachtisch in der Henne Weinbar. Copyright: Laura Klemens

Ein Tapas-System mit Fine-Dining-Speisen bietet die Henne Weinbar. Die angebotenen Weine sind in drei Kategorien eingeteilt: „Classic“, „Freakshow“ und „Icon“.

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Bei gutem Wetter kann man versuchen, einen Platz im Innenhof zu ergattern, von dem aus man einen Blick in die Küche hat.

Pfeilstraße 31-35, 50672 Köln | www.henne-weinbar.de

6. Il Bagutta (Rathenauviertel)

Il Bagutta in Köln mit Tischen und Stühlen im Hinterhof. Copyright: Uwe Weiser

Im Hinterhof vom Il Bagutta geht es Italienisch zu. Das Gefühl in den Urlaub zu fallen, sobald man das Restaurant und insbesondere den Hof betritt, kann durchaus aufkeimen. Es gibt verschiedenste Antipasti, Pasta und auch einige Fischgerichte.

Il Bagutta, Heinsbergstraße 20a, 50674 Köln | rosticceria-massimo.de/il-bagutta

7. Meer sehen (Ehrenfeld)

Der Hof des Restaurants in Ehrenfeld ist ein lauschiges Plätzchen. Copyright: Peter Rakoczy

Das Meer sehen ist ein charmantes Tapas-Restaurant mit Fokus auf vegetarische und mediterrane Küche. Der begrünte Hinterhof, den man von der Straße aus niemals vermuten würde und Platz für rund 80 Gäste bietet, vermittelt entspanntes Ferienfeeling.

Philippstraße 1, 50823 Köln | www.meersehenkoeln.de

8. L'Imprimerie Brasserie & Restaurant (Bayenthal)

Restaurant und Brasserie L´imprimerie mit Außengastronomie in Köln. (Archivbild) Copyright: Michael Bause

Bei der L'Imprimerie sollte man wissen, worauf man sich einlässt: leckere, französische Landhausküche mit manchmal gewöhnungsbedürftigem Service. Trotzdem ist das Restaurant eine Institution. Wenn es warm genug ist, kann man im Hof draußen sitzen.

Cäsarstraße 58, 50968 Köln | www.limprimerie-restaurant.de

9. Limbourg, Belgisches Viertel

Im kleinen Hinterhof des Restaurants Limbourg gibt es wenige Plätze. Copyright: Martina Goyert

Nicht in Südfrankreich, sondern am Friesenplatz liegt das Limbourg, das von der Haltestelle fußläufig erreichbar ist. Dennoch fühlt es sich im Restaurant nahezu an, als würde man in der Provence speisen. An sonnigen Tagen ist der kleine Hof das Herzstück des Lokals.

Limburger Straße 35, 50672 Köln | www.limbourg-restaurant.de

10. Christoph Paul's (Belgisches Viertel)

Christoph Paul's Innenhof mit hübsch gedeckten Tischen. Copyright: Peter Rakoczy

Der Innenhof des Restaurants Christoph Paul's wird von wildem Wein und anderem Grün geziert. Stünde nicht ein Schild am Eingang, das auf die Terrasse verweist, würde man hier wohl vorbeilaufen. Zu essen gibt es französischen Küche mit regionalen Einflüssen. Seit dem 9. September gibt es ein neues Abendmenü.

Brüsseler Straße 26, 50674 Köln | www.christoph-paul.koeln

11. Traubenzeit (Ehrenfeld)

Das Restaurant Traubenzeit mit hübschem Tischgedeck. (Archivbild) Copyright: Thomas Banneyer

Ein grüner, idyllischer Hinterhof mitten in Neuehrenfeld – das Traubenzeit ist für alle, die draußen essen und dabei nicht auf Qualität verzichten wollen, eine der besten Adressen der Stadt. Die mediterrane Küche überrascht mit einer kleinen, regelmäßig wechselnden Karte, auf der auch mal Wolfsbarsch mit gebratener Wassermelone landet. Dazu eine sorgfältig ausgewählte Weinkarte.

Hauffstraße 1, 50825 Köln | restaurant-traubenzeit.de

12. Il Mondo (Südstadt)

Von außen unscheinbar, innen ein echter Geheimtipp: Das Il Mondo in der Merowingerstraße überrascht mit einem zauberhaften Innenhof, der in den warmen Monaten zur absoluten Wohlfühloase wird. Hausgemachte Ravioli, knusprige Pizza, feine Antipasti – die italienische Küche ist ehrlich und gut. Wer einen Tisch im Hof ergattert, möchte ihn so schnell nicht wieder aufgeben.

Merowingerstraße 34, 50677 Köln | www.ilmondo.koeln

13. Chum Chay (Friesenviertel)

Das „Chum Chay“ ist schon eine extrem beliebte Adresse am Friesenwall. Copyright: Julia Floß

Versteckt im Hinterhof am Friesenwall serviert Koch Toni vietnamesische Veggie-Küche, von der man immer mehr will: cremige Currys, dampfende Pho, panierter Bio-Tofu mit Zitronengras-Kokos-Sauce. An schönen Tagen wird der Außenbereich zur entspannten Wohlfühloase – und das zu Preisen, die in Köln selten geworden sind. Fleisch? Vermisst man hier nicht.

Friesenwall 29, 50672 Köln | www.chum-chay.de

14. Café & Restaurant Sehnsucht

Cafe Sehnsucht in Ehrenfeld. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Geht man durch das Café Sehnsucht in Ehrenfeld durch, öffnet sich ein hübscher Hofgarten. An locker verteilten Tischen sitzt man angenehm abgeschirmt von der Körnerstraße. Tagsüber ist der Hof einer der beliebtesten Orte zum Frühstück oder Kaffee, abends wird er Teil des Restaurantkonzepts und bietet eine ruhige Atmosphäre für ein Abendessen. Das Café bezeichnet sich ausdrücklich als Café & Restaurant, da es tagsüber als Café und abends als Restaurant betrieben wird.

Körnerstraße 67, 50823 Köln | sehnsucht-koeln.de

15. Rosendorn (Altstadt)

Versteckt in einem Innenhof unweit des Heumarkts liegt das Rosendorn wie eine kleine spanische Tapasbar abseits des Altstadttrubels. Ein großer Baum und ein Brunnen prägen den geschützten Außenbereich, der sich angenehm ruhig und abgeschirmt anfühlt. Zusammen mit der spanischen Küche und dem mediterranen Flair entsteht hier fast das Gefühl, für einen Abend nicht mitten in Köln zu sein.

Lintgasse 10 bis 12, 50667 Köln | rosendorn