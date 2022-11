Rhein-Berg – Die Absage von Bürgermeister Frank Stein an jegliche weitere Christmette im Gladbacher Stadion war doch noch nicht das letzte Woche in der Auseinandersetzung des Rathauschefs mit den ehrenamtlich Aktiven der katholischen Kirche wie Klaus-Dieter Becker vom Kirchenvorstand und Kreisdechant Norbert Hörter. „Ja, ich werde mich mit Herrn Becker treffen und über mögliche Handlungsoptionen reden“, äußerte sich Stein am Freitag auf erneute Anfrage dieser Zeitung. „Mir ist sehr an einem Dialog gelegen, den ich nicht über die Medien, sondern persönlich führen möchte“, so der Bürgermeister weiter.



Ob Geschäftsführer großer Unternehmer, Kirchengemeindemitglieder oder anderweitig interessierte Zeitgenossen – zahlreiche Leserinnen und Leser hatten in Reaktionen gegenüber der Redaktion ihr Unverständnis über die Absage des Bergisch Gladbacher Bürgermeisters an weitere Christmetten im Stadion geäußert.

Bürgermeiste habe sich vor Mitarbeiter stellen wollen

Stein hatte sich mit seinem schriftlich gegenüber Klaus-Dieter Becker vom Kirchenvorstand geäußerten „Nein“ zu weiteren Christmetten in der Belkaw-Arena nach eigenem Bekunden vor allem vor seine Mitarbeiter stellen wollen, um auch den für das Stadion zuständigen Hausmeistern einen „ungeschmälerten Heiligabend im Kreise ihrer Familie“ zu ermöglichen. Zudem habe er das doch bewusst früh getan, um den kirchlichen Organisatoren Planungssicherheit zu geben, verteidigte Stadtsprecher Martin Rölen Steins Neujahrsbrief an Becker mit der Absage.

„Im übrigen war auch im Vorfeld immer allen klar gesagt worden, dass es sich um eine Sonderaktion geht, die so nur während Corona umsetzbar ist“, so Bürgermeister Stein am Freitag. Klaus-Dieter Becker bestätigte, dass der Bürgermeister einen Gesprächstermin angeboten habe. „Da werde ich aber in jedem Fall zusammen mit Kreisdechant Norbert Hörter hingehen“, so Becker am Freitag. „Das Kreisdekanat sei schließlich der Veranstalter der Christmetten gewesen.“



Seelsorger Hörter hatte auf die große Bedeutung neuer Gottesdienstformate – auch unabhängig von der Pandemie – hingewiesen und sich „sehr befremdet“ gezeigt, dass Bürgermeister Stein seine Absage am ersten Arbeitstag im neuen Jahr lediglich den Ehrenamtlern per Brief mitgeteilt, aber bis dahin auch mit ihm kein Gespräch gesucht habe.„Wir gehen davon aus, das wir jetzt eine Lösung finden“, zeigte sich Kirchenvorstand Becker nach dem Gesprächsangebot aus dem Rathaus am Freitag optimistisch. „Aber natürlich muss sich die Stadt auch tatsächlich bewegen.“