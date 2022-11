Rhein-Berg – Seit mehr als fünf Jahren gibt es in Bergisch Gladbach, Refrath und Bensberg bereits den Kältebus. Das Team des Vereins „Die Platte“ fährt von November bis März jeden Tag um 19 Uhr raus, um Obdachlose und hilfsbedürftige Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen. Mit ihrem Transporter bringen die Ehrenamtler Lebensmittel, Schlafsäcke, warme Kleidung und heiße Getränke zu ihren „Schützlingen“, wie Vereinsvorsitzender Ali Misini sie nennt. In diesem Sommer fährt der Bus bereits zum zweiten Mal außerdem als Sommerbus durch Bergisch Gladbach.



Montags und mittwochs, immer gegen 19 Uhr, steht der Bus am Bergisch Gladbacher Busbahnhof. Wenn genügend Fahrer Zeit haben, auch freitags, wie Misini berichtet. Neun Leute fahren den Sommerbus, den Kältebus rund 25 Helfer. „Die Platte“ versorgt Hilfsbedürftige mit kühlen Getränken, Obst, manchmal auch Lebensmitteln. „Es wird immer heißer. Da ist das wichtig für unsere Schützlinge“, sagt Misini.



Rhein-Berg: Schützlinge haben Redebedarf

Geschäftsführer Markus Winterscheidt erzählt, dass der Wärmebus auch daraus entstanden ist, dass die Schützlinge nicht nur kommen, um mit Dingen versorgt zu werden, sondern auch um zu reden. Und Redebedarf gibt es im Sommer selbstverständlich auch.



Ali Misini beobachtet eigenen Angaben zufolge, dass zuletzt immer mehr ältere Menschen kommen, die nicht obdachlos seien. „Es ist schwer geworden, besonders für ältere Menschen: Es reicht hinten und vorne nicht.“ Der Verein habe beim Land NRW 2500 Euro beantragt, mit denen das Team Sonnencreme, Kappen, aber auch Kühldecken und Zeckenhalsbänder für die Hunde ihrer Schützlinge kaufen will.



Auch Netzwerk Wohnungsnot Rheinberg hilft

Aus diesem Fördertopf hat auch das Netzwerk Wohnungsnot Rheinberg, das von der Caritas Rhein-Berg und der Diakonie getragen wird, Geld beantragt. Seit 1993 kümmert sich das Netzwerk um Menschen im Kreis, die wohnungslos sind oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind.



Wie Pressesprecher Kaspar Müller-Bringmann mitteilt, will das Netzwerk vom Zuschuss Getränke, Sonnenschutz und Hygieneartikel sowie Sonnenschirme für den Tagestreff in Bergisch Gladbach kaufen. Die Streetworker am Tagestreff sollen die Sachen zuteilen.



Bis zu 80 Menschen kommen zu Angeboten der Platte in Rhein-Berg

„Kreisweit verteilt werden die Getränke und Sonnenschutzartikel über unser Beratungsmobil, das regelmäßig Standorte im öffentlichen Raum und Notunterkünfte besucht“, so Müller-Bringmann. Zu den Sprechzeiten würden die Waren auch bei den Beratungsstellen der Kommunen ausgegeben.



Etwa 160 Schützlinge habe der Verein „Die Platte“ kreisweit registriert. „Regelmäßig kommen 60 bis 80“, sagt Ali Misini. Laut den aktuellsten Zahlen der Integrierten Wohnungsnotfallberichterstattung des Landes NRW, dem Nachfolger der Obdachlosenstatistik, gab es 2020 842 Wohnungslose in Rhein-Berg. 734 Menschen sind von den Kommunen untergebracht und 108 Personen von anderen Trägern. 2019 waren es kreisweit 1005 Wohnungslose und 1019 im Jahr 2018. Für das Jahr 2011 zählen die Landesstatistiker 178 Wohnungslose im Rheinisch-Bergisch Kreis. NRW-weit waren es 2020 knapp 50.000 Menschen.



„Die Platte“ hatte zwei Transporter zur Verfügung. Einer war zu alt und kaputt, so Misini. Das Team brauche also einen neuen, ansonsten müssten die Ehrenamtler mit ihren Privatwagen fahren. Deshalb sammelt der Verein Spenden für einen neuen Kastenwagen. Laut Misini hat die Bethel-Stiftung zugesagt, die Spendensumme auf maximal 10.000 Euro zu verdoppeln.