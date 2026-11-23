Die KG Löstige Stänedräjer hatte zu ihrem 18. Ordensabend in die Ommerbornklause nach Sand eingeladen – festlich gekleidet, aber ganz dem Stänedräjer-Lied entsprechend, „Immer locker, immer löstig im Revier“ unterwegs. Erstmals moderiert von Michael Wolff und Wolfgang Münchhausen stand die Spiegelübergabe an die designierten Jungfrauen der Stadt Bergisch Gladbach Ida (Kinderdreigestirn) und Cathrin (Großes Dreigestirn) im Mittelpunkt.

Eine Tradition mit Spiegeln

Damit pflegt die KG eine inzwischen 15-jährige Tradition. Sie entstand im Jahr 2011 zum elften Vereinsjubiläum, als die Gesellschaft das Dreigestirn aus eigenen Reihen stellte: Bauer Roland Theisen, Jungfrau Angelika Knechtel und Prinz Uwe Wirges. Der Prinz wollte, dass seine Jungfrau auch eine Insignie bekommen sollte. Seither überreichen die Stänedräjer den Bergisch Gladbacher Jungfrauen traditionell einen Spiegel.

Kurze Worte, Amaryllis und Polizeiteddys

Ein wichtiger Termin in deren närrischem Kalender und so gab Jungfrau Cathrin ihrem Prinzen im Vorfeld mit auf den Weg: „Schwaat nit e su viel, heute ist mein Tag“. Er fasste sich entsprechend kurz und knapp: „Wir werden Dich in dieser Session auf Händen tragen und Dir alle Wünsche von den Augen ablesen!“ Prinz und Bauer, die noch auf ihre Insignien warten, gingen trotzdem nicht leer aus: Wie alle Tollitäten erhielten sie eine Amaryllis für die Weihnachtszeit und einen Polizeiteddy. Für die neuen gab es den großen Bären, für das scheidende Dreigestirn eine Miniaturausgabe.

Blau-Weiß statt „Wieß un Jrön“

Dass sie inzwischen Blau-Weiß statt „Wieß un Jrön“ tragen, störte wirklich niemanden. Uniformfarben mögen im Laufe der Jahre wechseln, die Hymne der KG, die vor 26 Jahren von 15 Polizisten der Polizeiwache Bergisch Gladbach gegründet wurde, hat Bestand.

Scheck, neue Orden und ein Wagen mit Karnevalsgrößen

Auch finanziell gab es allen Grund zur Freude: Christopher Braun von der Kreissparkasse Köln überreichte einen Scheck über 500 Euro. Die neuen Orden für 2026/27 mit passendem Pin wurden an viele Gäste des Abends verliehen. Präsident Dietmar Köster hatte beide selbst entworfen. In dieser Session fährt er auf dem grün-weißen Wagen der KG mit drei Größen des rheinischen Karnevals: Doof Nuss, Rumpelstilzchen und Weltenbummler. Hans Hachenberg, Fritz Schopps und Gerd Rück hatten und haben in Bergisch Gladbach ihren festen Lebensmittelpunkt.

So wird ein Stück Stadtgeschichte unter dem Motto „Su jeck wie janz Gläbbisch“ auf ganz besondere Weise interpretiert.

Kölsch, Klaaf und kölsche Oldies

Schnitzel und frische Salate aus der Gasthausküche sorgten für die nötige kulinarische Basis bei Kölsch und Klaaf. Zum fröhlichen Ausklang übernahmen „de zwei Spetzbove“ das Mikrofon. Marcus Schmitter und Robert Lennerts brachten mit kölschen Oldies oder „Rose(marie) von Bänsberg“ den Saal zum Mitsingen und Schunkeln.

Gruß an die Kollegen im Himmel

Besonders stimmungsvoll wurde es dann, als Lennerts – Landwirt, Künstler, Bürgermeister a.D. und vormals Polizeibeamter, ein kölsches Lied auf eigene Weise interpretierte. Mit „Wenn am Himmel die Stäne danze“ grüßte er „die Kollegen im Himmel“. Der Saal war hörbar und sichtbar begeistert und Dietmar Köster entschied ganz spontan: Die beiden „Spitzbuben“ müssen unbedingt wiederkommen. Noch direkt an Ort und Stelle wurden sie für den 19. Ordensabend verpflichtet – und das mit viel Applaus. (sus)