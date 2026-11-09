Der 11.11. kann kommen. Am Freitag- und Samstagabend haben sich Hunderte Jecke im großen Saal „In der Steinbreche“ in Refrath auf die fünfte Jahreszeit eingestimmt. Noch vor dem offiziellen Auftakt in die Session an diesem Mittwoch hatte „Veedelsevent“ zu zwei großen Karnevalspartys geladen. Die Veranstaltungen waren seit Wochen restlos ausverkauft.

Zwei ausverkaufte Partys vor dem offiziellen Sessionsstart

Unter dem Motto „kurz vor elf“ hatten die Organisatoren ein beachtliches Programm auf die Beine gestellt. Am Freitagabend begeisterten unter anderem die Paveier, Stadtrand, die Höhner, die Bläck Fööss, Eldorado und Kasalla die Jecken.

Auch für die Bands war es der Auftakt in die neue Session, die diesmal sehr kurz ist und schon am 8. Februar mit dem Rosenmontag seinen Höhepunkt finden wird. Schon früh am Abend war die Atmosphäre im Foyer ausgelassen: Gruppen von Freundinnen, Vereinen und Nachbarn standen mit Kölsch in der Hand zusammen und stimmten sich auf die kommenden Stunden ein.

Paveier und Kasalla eröffnen die wilde Party

Während draußen Kinder mit ihren bunten Laternen durch die Straßen zogen und Sankt Martin feierten, eröffneten in der Halle die Paveier mit „Leev Marie“ die wilde Party. Danach kam Kasalla auf die Bühne. „Schön, dass ihr alle da seid. Nicht nur ihr startet heute in die neue Session. Auch für uns ist es der erste Auftritt“, rief Sänger Bastian Kampmann den Jecken zu. „Endlich geht es wieder los. Lasst und gemeinsam feiern und eine schöne Session haben.“ Danach spielte die Band einen Mix aus neuen Songs und bekannten Klassikern. Selbstverständlich fehlten auch „Stadt met K“, „Pirate“ und „Alle Jläser huh“ nicht.

Jecke feiern nach langer Pause bis weit in die Nacht

Man merkte den Jecken an, dass viele es kaum erwarten konnten, nach einem halben Jahr Pause endlich wieder Karneval feiern zu können. Alle hatten ihre bunten Kostüme wieder auf dem Keller geholt. Sie tanzten, sangen und schunkelten bis weit in die Nacht. Und natürlich feierten sie die Bands, die für Stimmung sorgten.

Bläck Fööss und Stadtrand sorgen für Gänsehaut und Stimmung

Nachdenklich wurde es, als die Bläck Fööss ihren Klassiker „Unser Stammbaum“ anstimmten, der die kulturelle Vielfalt, Migration und das gesellschaftliche Zusammenleben zum Thema macht. Natürlich durfte auch die vermutlich schönste Hommage auf Köln nicht fehlen: Als die Bläck Fööss die ersten Töne von „Du bes die Stadt“ anspielten, stiegen die Refrather Jecken als großer Chor mit ein. Aber auch die neueren Bands wussten zu überzeugen. Allen voran Stadtrand mit „Orjenal“ und „Papajei“, die um kurz vor ein Uhr die letzte Band waren, bevor der DJ das Kommando übernahm.

Alle sind bereit für die Session

Am Ende eines langen Abends mit Konfetti, Kölsch und Karneval – aber noch ohne Kamelle – waren sich alle einig, dass die Session jetzt wirklich starten kann. Alle sind bereit. Der 11.11. kann kommen. (svw)