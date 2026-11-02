Die Babyboomer sind die größte und wohlhabendste Generation, ihr durchschnittliches Vermögen liegt bei rund 241.100 Euro. Ohne Vorkehrungen wird dieses Geld nach der gesetzlichen Erbfolge weitergegeben. Wer darauf Einfluss nehmen möchte, sollte seinen Nachlass frühzeitig und überlegt planen. Wie das gelingt, erklärt der Ratgeber „Richtig vererben und verschenken“, den die Verbraucherzentrale herausgegeben hat. Er vermittelt die Grundzüge des Erbrechts und zeigt verständlich, wie sich der Nachlass durch Testament, Schenkung, Vermächtnis und Erbvertrag nach den eigenen Vorstellungen regeln lässt.

Bestandsaufnahme, Immobilie und Steuern

Den Anfang macht eine Bestandsaufnahme: Welche Vermögenswerte sollen vererbt werden? Oft ist die selbst genutzte Immobilie am wertvollsten. Viele fragen sich, was mit Haus oder Wohnung geschehen soll und ob es sinnvoll ist, Besitz schon zu Lebzeiten zu übertragen. Auch steuerliche Belastungen spielen eine große Rolle, denn für das Finanzamt ist der Verwandtschaftsgrad entscheidend, wenn es Erbschaftsteuer und Freibeträge bemisst. Der Ratgeber geht zudem auf die Besonderheiten von Patchwork-Familien ein.

Fallbeispiele, Mustertexte und Schulden

Anhand von Fallbeispielen verschiedener Familienkonstellationen wird das Erbrecht anschaulich erklärt. Mustertexte helfen dabei, die eigene Nachlassregelung umzusetzen. Ein eigenes Kapitel widmet sich zudem der Frage, was zu tun ist, wenn der Erblasser nur Schulden hinterlässt.

Umfang, Preis und Bezugsquellen

Der Ratgeber hat 240 Seiten und kostet 24 Euro. Erhältlich ist er in der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Bergisch Gladbach, Am Alten Pastorat 32, sowie unter shop.verbraucherzentrale.de bzw. telefonisch unter (02 11) 91380-1555. (r)