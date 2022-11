Bergisch Gladbach – Am ersten Abend des neuen Jahres erklang eine halbe Stunde lang Musik von dem Dach des Rundbaus auf dem Quirlsberg in Bergisch Gladbach. Es war das dritte Mal, dass von dort oben musikalische Klänge gesendet wurden. Verantwortlich für die fröhliche Musik zum Jahresbeginn war das Duo Martina Gassmann (Gesang) und Frank Wingold (Gitarre).



Das Duo begleitete schon im Sommer die Gottesdienste im Kirchgarten und spielte auch an Heiligabend in der Gnadenkirche. Unterstützt wurden sie dieses Mal von Trompeter Chris Mehler. Die Idee zur musikalischen Andacht hatte Pfarrer Thomas Werner von der evangelischen Kirchengemeinde Bergisch Gladbach. Er verzichtete dieses Jahr auf den traditionellen Neujahrsgottesdienst, wollte aber trotzdem ein Zeichen für eine gutes neues Jahr an seine Gemeinde senden.

Klassische Musik, Pop und fröhliche Lieder

Hoch oben über den Dächern von Bergisch Gladbach saßen die drei Musiker im warmen Innenraum des obersten Stocks. Draußen auf der Dachterrasse standen acht Boxen, die die Musik in alle Richtungen verbreiteten. Nachdem der letzte Glockenschlag von der Gnadenkirche verklungen war, startete die musikalische Andacht pünktlich um 17 Uhr.



Blick und Musik von oben: Das neue Jahr wurde hoch über den Dächern von Gladbach musikalisch eingeläutet. Copyright: Anton Luhr

Die Veranstaltung bot für jeden Geschmack etwas. Gassmann, Wingold und Mehler spielten unter anderem klassische Musik wie „Freude schöner Götterfunken“, deutschen Pop wie „Ein hoch auf uns“ von Tim Bendzko und auch Jackie DeShannons Lied mit der schönen Botschaft „What the world needs now is love“. „Wir wollten keine traurige Musik spielen, sondern fröhliche, damit das Jahr auch fröhlich anfängt“, so Sängerin Martina Gassmann.



Applaus aus der Nachbarschaft

Die frohen und positiven Botschaften konnten selbst in Heidkamp, Sand und Rommerscheid noch gehört werden. Ob auf der Terrasse, bei offenen Fenstern oder beim Spaziergang, die Musik erreichte die Bergisch Gladbacher überall. Und auch wenn das Publikum nicht direkt vor Ort war, so erreichte der Applaus vieler die Dachterrasse.



Das könnte Sie auch interessieren:

Stadtrat Bergisch Gladbach Anzeige Diese großen Veränderungen wurden angekündigt

Gladbacher Bürgerwald Anzeige Stadt bereitet einen ersten Entwurf vor von Claus Boelen-Theile

Live aus dem Bensberger Schloss Anzeige Online-Silvesterkonzert im Salon Alberti von Gisela Schwarz

Nach jedem Lied waren von nah und fern Zurufe, Pfiffe, Applaus und sogar Autohupen zu hören. Die Musiker im Innenraum bekamen davon allerdings nichts mit. Was draußen passierte, wurde ihnen nur von den drei Technikern von JL Media Eventservice berichtet. „Es ist eine ganz andere Atmosphäre als sonst“, sagte Trompeter Chris Mehner. Pünktlich um 17.30 Uhr erklang der letzte Ton. Die Musiker beendeten die etwas andere Andacht mit dem Lied „Oh Happy Day“ und mit Glückwünschen für das kommende Jahr. Der Wunsch nach einer Zugabe war bis auf die Dachterrasse zu hören, jedoch war die musikalische Andacht zum Jahresbeginn erstmal die letzte Veranstaltung ihrer Art.