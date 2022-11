Rhein-Berg – Andernorts gibt’s zum „Tag der Arbeit“ markige Reden, bisweilen auch sogar Krawalle und blutige Auseinandersetzungen mit der Polizei. In Bergisch Gladbach bekamen die Dienst habenden Beamtinnen und Beamten am Maifeiertag Blumen geschenkt.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hatte zu der Aktion aufgerufen. In diesem Jahr habe sich das DGB-Netzwerk Rhein-Berg entschieden, auf eine Mai-Kundgebung noch aus Corona-Schutzgründen zu verzichten und stattdessen Beschäftigte auf ihrer Arbeitsstelle aufzusuchen, so der Sprecher des Netzwerks, Patrick Graf: „Mit dieser Aktion wollen wir den stillen Helferinnen und Helfern in der Pandemie persönlich danken.“ Stellvertretend für alle Pflegerinnen und Pfleger besuchte der DGB Einrichtungen in Gladbach und Odenthal. Anschließend ging’s zur Polizei.

Die Beamtinnen und Beamten setzten „ihr Leben für unsere Sicherheit“ ein, so Graf, und würden dabei oft beleidigt, bespuckt oder sogar körperlich angegriffen. In Gladbach gab’s stattdessen Blumen und Anerkennung.