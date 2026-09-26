Die Tage werden zwar kürzer, dafür aber umso bunter. Der Herbst hat auch im Bergischen seine besonderen Reize. Ideal für einen Familienausflug, der noch dazu nicht viel kosten muss. Wir haben ein paar Tipps für dieses Wochenende und die kommende Herbstzeit zusammengestellt, bei denen eine vierköpfige Familie weniger als 20 Euro zahlen muss.

Herbstfest und Erntedank

Wo jetzt gefeiert wird, ist der Herbst fester Bestandteil – schon im Namen. Das Bethanien Kinderdorf am Neufeldweg 26 lädt für Sonntag, 27. September, zum Erntedank- und Herbstfest ein. Los geht es um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kinderdorfkirche; anschließend werden auf dem Kirchplatz die Erntedankgaben verteilt. Ab 12 Uhr spielt die Big Band Bergisch Gladbach. Für Kinder gibt es unter anderem eine Piratenhüpfburg, Armbänderflechten und Schokoladenwerfen. Um 14 Uhr tritt der Kinderdorfzirkus Torkelini mit seinem neuen Programm „Candy Shop“ in der Aula auf.

Basteln mit Blättern und Kastanien: Es macht nicht nur Spaß, mit buntem Herbstlaub Collagen zu kleben oder bald wieder aus Kastanien und Streichhölzern kleine Kunstwerke zu basteln – die Naturmaterialien duften auch herrlich. Und schon das Sammeln macht Spaß. Beliebte Blätter- und Kastaniensammelorte sind bald wieder der Gladbacher Forum-Park, die Allee an Schloss Georghausen im Sülztal, der Parkplatz am Hoffnungsthaler Freibad. Der Clou: Bis auf Papier, Kleber und Streichhölzer fallen keine Kosten an. Bastelanleitungen gibt unter anderem hier im Internet: www.heimwerker.de/basteln-mit-kastanien www.hallo-eltern.de/basteln/basteln-mit-blaettern

Erntedankzüge

Niemand muss bis Karneval warten, um Farbenfrohes und reichlich Stimmung auf Rhein-Bergs Straßen zu erleben – auch bei den Erntezügen in der Region wird kräftig gefeiert und setzen zahlreiche Gruppen Ernte und Landwirtschaft auf Festwagen fantasievoll in Szene. Am ersten Oktoberwochenende wird in Overath-Eulenthal wieder zünftig gefeiert: Das Erntefest steht an, und auch das neue Erntepaar Marion Schmitz-Mai und Jürgen Mai freut sich schon auf das Fest. Bereits am Freitag, 2. Oktober, um 20 Uhr geht’s los mit der Korn-Party im Festzelt. „Für die Party des Jahres gibt es noch Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse“, so der 2. Vorsitzende Daniel Wester. Im Zeichen von Tanz und Musik in gemütlicher Atmosphäre steht der „Eulenthaler Abend“ am Samstag ab 19.30 Uhr. Vorsitzender Philipp Habers ist voller Vorfreude: „Jedes Jahr ein neues Erntepaar, schön dass diese Tradition Bestand hat.“ Der Sonntag, 4. Oktober, sstartet mitder Festmesse im Festzelt um 11 Uhr. Im Anschluss lockt ein kleiner Bauernmarkt mit Frühschoppen. Um 15 Uhr startet der Erntedankzug. www.hveulenthal.de

Das Erntepaar von Eulenthal 2026: Marion Schmitz-Mai und Jürgen Mai. Copyright: HV Eulenthal

Den größten Erntezug im Rheinland bietet das Landwirtschaftliche Casino Vilkerath. Los geht’s am Freitag, 9. Oktober, um 18.30 Uhr mit Fassanstich auf dem Kirmesplatz und Warm-up-Party im Festzelt ab 20 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro, sechs im Vorverkauf. Am Samstag, 10. Oktober, startet das Festkommers um 18 Uhr, und das Erntepaar, Jonna und Daniel Blonski, wird gekürt. Im Anschluss geht’s zur Party im Zelt, Eintritt kostet 15 Euro. Der Sonntag, 11. Oktober, beginnt um 8 Uhr mit der Abholung des Erntepaars und Begrüßungsumzug um 9 Uhr, gefolgt von der Erntedankmesse um 9.30 Uhr und dem Frühschoppen ab 10.30 Uhr. Der große Erntezug startet um 15 Uhr mit Erntetanzparty im Anschluss und einem Fackelzug um 19 Uhr. Montag, 12. Oktober, findet um 15 Uhr der Ausklang auf dem Kirmesplatz statt. www.casino-vilkerath.de

Das Erntepaar 2026 in Overath-Vilkerath: Jonna und Daniel Blonski Copyright: LCV

Eigenes Obst zu Saft pressen

Wer Äpfel, Birnen oder Quitten aus dem eigenen Garten zu haltbarem Saft verarbeiten lassen möchte, kann dafür am Samstag, 3. Oktober, die mobile Presse „Most & Trester“ nutzen. Darauf weist der Bergische Naturschutzverein (RBN) hin. Die Presse steht in diesem Jahr an der Brander Straße 86 in Rösrath. Voraussetzung sind mindestens 50 Kilogramm Obst und ein vorab vereinbarter Termin. Anmeldungen sind per E-Mail an most-und-trester@posteo.de oder telefonisch unter (01 63) 9 85 71 31 möglich.

Äpfel aus dem Bergischen, frisch gepresster Saft und ein Markt rund um Natur und Landwirtschaft: Der Bergische Naturschutzverein (RBN) lädt für Sonntag, 27. September, zu seinem traditionellen Apfelfest ein. Von 11 bis 17 Uhr wird am Naturschutzzentrum, Schmitzbüchel 2 in Untereschbach, gefeiert. Auf den Streuobstwiesen in Kürten-Bechen und am Forsthaus Steinhaus in Bensberg haben Helferinnen und Helfer in diesen Tagen Äpfel geerntet. Beim Fest können die Besucher dann sehen und schmecken, was aus der Ernte wird. Neben Äpfeln und Saft kündigt der RBN-Stände rund um Bienen und seine Naturschutzarbeit an. Zum Angebot gehören außerdem Kuchen, Suppe, Lammbratwurst und Hochprozentiges. bergischer-naturschutzverein.de

Äpfel in Hülle und Fülle gibt es beim Apfelfest des RBN (Archivbild) Copyright: Christopher Arlinghaus

Indian Summer im Bergischen

Goldgelbes Laub, raschelnde Waldwege und immer wieder der Blick aufs Wasser: Rund um die Lingesetalsperre bei Marienheide zeigt sich das Bergische Land im Herbst von einer besonders farbenprächtigen Seite. Eine 7,7 Kilometer lange Rundtour führt über aussichtsreiche Höhen und dicht am Ufer entlang. Unterwegs locken zudem ein Hofcafé und eine Kaffeerösterei zur Einkehr. Für die Tour mit rund 120 Höhenmetern sollten etwa zweieinhalb Stunden reine Gehzeit eingeplant werden. Ausführliche Wegbeschreibung mit Karte, GPS-Daten, Anfahrt und Einkehrtipps gibt es auf unseren Internetseiten: www.ksta.de/1144427

Kettensäge und Alpakas am Schloss

Herbstlich und handwerklich geht es am ersten Oktober-Wochenende auf Schloss Eulenbroich zu. Die Schloss Eulenbroich gGmbH lädt zum Herbstmarkt auf dem Schloss-Gelände ein. Er öffnet am Samstag, 3. Oktober, von 11 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 4. Oktober, 11 bis 18 Uhr. Für herbstliche Atmosphäre im Innenhof und im Außenbereich des Schlosses sorgt laut Terminankündigung eine jahreszeitlich passende Dekoration, von Strohpuppen über leuchtende Kürbisse bis hin zu Dekopflanzen in Herbstfarben. Im Mittelpunkt stehen Kunst und Kunsthandwerk, Mode, Textilien, Design, Dekoration oder Artikel für den Garten, die an einer Vielzahl von Ständen präsentiert und angeboten werden. Einige Aussteller geben sogar direkte Einblicke in ihre Arbeit. Sie führen vor, wie aus massiven Holzstämmen unter Einsatz einer Kettensäge Skulpturen entstehen, oder zeigen, wie Metall am offenen Feuer mit Amboss und Hammer bearbeitet wird. Klein und Groß können zuschauen und auch selber aktiv werden.

Auf dem Herbstmarkt bei Schloss Eulenbroich kann man eine Alpakatour machen. (Archivfoto) Copyright: Christopher Arlinghaus

Alpakatouren durch Schlosspark

Neben diesen kostenfreien Attraktionen werden auch kostenpflichtig 20-minütige Alpakatouren durch den Schlosspark angeboten. Dazu lädt „Daniels kleine Farm“ ein – am Samstag und am Sonntag, von 12 bis 17 Uhr, jeweils stündlich. Eine Tour mit Alpaka kostet 17 Euro pro Person, pro Tier werden zwei Personen gebucht. Kinder dürfen ab dem Alter von vier Jahren teilnehmen, Kinderwagen oder Buggys dürfen nicht mitgenommen werden, auch das Tragen von Babys in einer Trage ist nicht möglich. Anmeldung unter info@schloss-eulenbroich.de wird empfohlen. Wie immer steht auch das kulinarische Angebot im Zeichen des Herbstes. Neben herzhaften und süßen Speisen sind deshalb auch saisonale Spezialitäten zu haben. Für den Besuch des Herbstmarktes zahlen Erwachsene sieben Euro Eintritt, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Menschen mit Behinderung zahlen drei Euro ermäßigt (nicht für Azubis, Studierende, Rentnerinnen und Rentner). Das Parken ist kostenfrei. Der Zutritt zu Schloss, zum Werkstattgebäude und dem Außengelände ist teilweise barrierefrei.

Die Erlöse der Eintrittsgelder kommen dem Schloss Eulenbroich zugute, so die Veranstalter. Sie würden für die Instandsetzung sowie für die Kultur- und Bildungsarbeit der gemeinnützigen Schloss Eulenbroich gGmbH eingesetzt. schloss-eulenbroich.de/herbstmarkt

Zwischen Berg und Bühne

Der Kultur Spiegel Odenthal e.V. lädt am Samstag, 3. Oktober, ab 11 Uhr, zu einem besonderen Dorffest rund um die Kirche St. Engelbert in Voiswinkel ein. Dabei soll das Thema Erntedank modern interpretiert werden. Geplant sei „ein lebendiges Dorffest, das zeigt, wie eng Landwirtschaft, Ernährung, Natur, Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und Kultur miteinander verbunden sind“ so die Organisatoren.

In Zusammenarbeit mit der Katholischen Kirche und Kindertagesstätte St. Engelbert sowie dem Ernährungsrat Bergisches Land e.V. will die Veranstaltung gewachsene Traditionen bewusst in die Gegenwart holen. Dabei sollen Besucher feiern, entdecken und ausprobieren können und miteinander ins Gespräch kommen. „Erntedank ist für uns mehr als Tradition“, sagt Stephanie Meuter, Vorsitzende des Kultur Spiegel e.V. „Es geht darum, wieder bewusster wahrzunehmen, was vor unserer Haustür wächst, wo unsere Lebensmittel herkommen und wie viel Arbeit, Wissen und Verantwortung dahinterstecken.“ Landwirtschaft, Lebensmittel, Natur, Nachhaltigkeit und Ehrenamt gehörten genauso dazu wie Gemeinschaft, Musik und Austausch.

Geplant ist daher ein Erntedankfest zum Anfassen: Mit einer Apfelpresse kann selbst Saft hergestellt werden, Kinder können ausprobieren, wie das Melken funktioniert, die Rollende Waldschule bringt Wald und Umwelt direkt auf den Festplatz, ein Barfußpfad lädt zum Test ein. Zum klassischen Erntekorb gesellen sich Informationen über Biodiversität, Artenvielfalt, Klimaresilienz, Solarenergie, naturnahe Lebensräume sowie umweltfreundliche Mobilität und sollen „die Brücke schlagen vom traditionellen Erntedankgedanken zu den Fragen von heute“, erklären die Veranstalter. Für Kinder werden zusätzlich unter anderem Kinderschminken, Spiele und Bastelprojekte angeboten, ein Tipi soll für Abenteuergefühl sorgen. Zudem bietet ein kleiner Markt handgefertigte und kreative Produkte, darunter Keramik, Schmuck, Marmeladen, Kräuterwaren, Seifen, Strickwaren und Selbstgenähtes. Mit Karikatur-Malerei soll auch die Kunst ihren Platz auf dem Fest finden. Für Musik sorgt Till Maten, Sänger, Gitarrist und Songschreiber aus Kassel, der das Fest musikalisch mit eigenen Songs und Musik der 50er, 60er und 70er Jahre begleitet. Um 12.30 Uhr findet in der Kirche St. Engelbert ein Wortgottesdienst zum Thema Erntedank statt. Den Abschluss des Festes übernimmt gegen 17 Uhr der Chor Cantamus, der auch kölsche Töne im Repertoire hat. Der Eintritt zum Fest ist frei. www.kulturspiegelodenthal.de