Gesundheitliche Gründe Heike Engels zieht Landtagskandidatur in Rhein-Berg zurück

Rhein-Berg – Die Nachricht kam völlig überraschend: Aus gesundheitlichen Gründen hat die SPD-Politikerin und stellvertretende Kreisvorsitzende der Sozialdemokraten, Heike Engels, ihre Kandidatur im Wahlkreis 22 für die Landtagswahl am 15. Mai zurückgezogen.

„Die Entscheidung fiel mir sehr schwer, da ich immer mit Leidenschaft für meine Heimat und um meine Herzensthemen kämpfe", erklärte die 31-Jährige schriftlich. „Ich danke allen die mich unterstützt haben."

„Wir wünschen ihr eine schnelle Genesung“, sagt SPD-Kreisvorsitzender Marcel Kreutz auf Nachfrage, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. „So ein Wahlkampf ist natürlich sehr anstrengend“, deshalb sei ihre Entscheidung aufgrund der gesundheitlichen Gründe gar keine Frage gewesen, so Kreutz. Der SPD-Kreisparteichef dankte der 31-jährigen Burscheiderin für ihren „großen Einsatz in den vergangenen Wochen und Monaten“.

Kreis-SPD dankt Engels für Einsatz

Ende August war die studierte Management- und Marketing-Fachfrau Heike Engels ohne Gegenkandidat oder Gegenkandidatin von den Delegierten ihrer Partei als Direktkandidatin für den Landtagswahlkreis 22 (Overath, Kürten, Odenthal, Leichlingen, Burscheid, Wermelskirchen) mit mehr als 93 Prozent der Delegiertenstimmen aufgestellt worden.

Auch im Kreistag, in den die stellvertretende SPD-Kreisvorsitzende bei der Kommunalwahl 2020 gewählt worden war, hatte sie sich mit Engagement und Einsatz rasch einen Namen gemacht.

Neue Aufstellungsversammlung am 11. Februar in Odenthal

„Ehrenamtliches Engagement ist wertvoll für unsere Gesellschaft, und unsere Demokratie lebt von Menschen, die bereit sind, für ein Amt zu kandidieren. Aber die Gesundheit muss immer Vorrang haben“, so SPD-Kreisvorsitzender Kreutz am Mittwochabend.

Wie es nun weitergeht? In einer außerordentlichen Sitzung hat der Vorstand der Kreis-SPD beschlossen, zeitnah zu einer erneuten Aufstellungskonferenz einzuladen. Diese werde am 11. Februar im Forum des Schulzentrums in Odenthal stattfinden, kündigte Kreutz am Mittwochabend an. Die Einladung werde in den kommenden Tagen versendet. In der Partei gebe es sehr viel Mitgefühl für Heike Engels – und ihre Entscheidung, so der SPD-Kreisvorsitzende.