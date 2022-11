Bergisch Gladbach – In den Karnevalssälen erklingt derzeit kein kölsches „Halleluja“, in der Kirche auf der Hand in Bergisch Gladbach dafür aber eine kölsche Reimrede beim Patronatsfest der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft. Mit Besuch des designierten Bergisch Gladbacher Dreigestirns und der Prinzengarde. Das hat Tradition in St. Konrad Hand. Seit 1985, wie Pastor Wilhelm Darscheid der zu guten Teilen Rot-Weiß und Schwarz-Grün tragenden Gemeinde erläutert und dazu aufruft: „Loss mer fiere, nit lamentiere.“

Schützen und Karnevalisten: Auch Prinz in spe Frank III. (Haag) las eine der Fürbitten in der Messe zum Schützenpatronatsfest. Copyright: Guido Wagner

„Corona-Zeit wird lang und länger“, stellte der Seelsorger zu Beginn seiner Predigt fest, um dann zu entdecken, dass man 3G in Gläbbisch und bei den Schützen auf der Hand auch ganz anders ausbuchstabieren kann. Schließlich ist schon die Große Gladbacher KG eine Gesellschaft mit 3G: „Ein Hoch dem 3G mit Dank, dass ihr sitzt hier mit in der Bank“, rief Darscheid den Gästen in Rot-Weiß zu, reihte existenzielle 3G-Grundlagen „geboren, gelebt, gestorben“ ebenso hinzu wie solche aus dem Schützenleben „gezielt, geschossen, getroffen“.

3G – „Gegenseitig glaubwürdig Gemeinschaft" sein

Dabei sparte der katholische Pfarrer auch die kritischen Themen nicht aus, den Missbrauch von Geistlichen und den Umgang mit Tätern und Opfern. „Vertrauen ist zutiefst verletzt“, so Darscheid betroffen. „Doch trotzdem halt ich daran fest, dass Jesu Botschaft leben lässt“, reimte der Geistliche und rief die Gemeinde auf, „gegenseitig glaubwürdig Gemeinschaft“ zu sein.

Für diese Predigt gab’s am Ende sogar Applaus – und nach der Festmesse obendrein den ersten Orden der Großen Gladbacher KG außerhalb der eigenen Vorstandsreihen. Präsident Alexander Pfister dankte mit der Auszeichnung ebenso dem Seelsorger wie dem Vorsitzenden der Bruderschaft, Peter Knoob, für deren Einsatz.

Erstmals seit Corona-Beginn besuchte das designierte Dreigestirn mit Gefolge das Patronatsfest der Hander Schützen. Copyright: Guido Wagner

Zuvor hatten Schützen und Karnevalisten gemeinsam den Gottesdienst mitgestaltet, hatte Knoob ebenso wie Klaus-Dieter Becker im grünen Rock eine Fürbitte vorgetragen, wie sich auch Pfister und der designierte Karnevalsprinz Frank III. (Haag) in die Sprecher am Ambo der St. Konrad-Kirche einreihten.

Für Frank Haag war es einer der wenigen öffentlichen Auftritte mit seinen Dreigestirnskollegen, Jungfrau in spe Melanie (Pfister) und dem designierten Bauern Andreas (Rossa) – zumindest in dieser weitgehend erneut abgesagten Session...