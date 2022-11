Rhein-Berg – Proklamiert worden sind von den designierten Tollitäten in Rhein-Berg nur wenige. So wie das Prinzenpaar in Oberodenthal und das große wie das Kinderdreigestirn Voiswinkel im November oder das Rösrather Dreigestirn bei einer digitalen Proklamation vor zwei Wochen.

Digital proklamiert: Rösraths Dreigestirn. Copyright: Henrike Weins

Für Rösraths Prinz Olaf I. (Nohren), Bauer Matthias (Büttner) und Jungfrau Matilda (Matthias Schmitz) ist bereits klar, dass die drei eine Verlängerung in der nächsten Session erhalten – und dann wohl auch eine Live-Proklamation in großem Rahmen.

Eine solche im klitzekleinen Rahmen war eigentlich am kommenden Mittwoch für das Kinderdreigestirn der Kreisstadt Bergisch Gladbach geplant. Die allerdings wurde gestern kurzfristig verschoben: Der Prinz sei erkrankt, es werde ein neuer Termin gesucht, meldete am Freitagnachmittag Ivana Reuter, die Prinzenführerin von Prinz Mika (Juzwig), Jungfrau Isabel (Rudel) und Bauer Zion (Neftah).

Proklamation verschoben: Gladbachs Kinderdreigestirn. Copyright: Manfred Habrunner

Und was ist mit dem designierten „großen“ Dreigestirn der Kreisstadt, dessen Proklamation am Donnerstag dieser Woche im zweiten Jahr ausfiel? „Wir sind auf einem guten Weg, aber es gibt noch letzte Abstimmungen“, sagte Frank Mehren, Prinzenführer und Mitglied der Findungskommission am Freitag auf Anfrage. In jedem Fall sollten Prinz Frank III. (Haag), Jungfrau Melanie (Pfister) und Bauer Andreas (Rossa), der am Freitag 50 Jahre alt geworden ist und eigentlich von der Proklamation hatte in den Ehrentag hineinfeiern wollen, ihre Session bekommen, kündigte Mehren an. Um den Zeitpunkt dafür zu nennen, stünden aber noch letzte Gespräche aus, so Mehren.

Ebenfalls noch nicht proklamiert, aber im November bereits vorgestellt und mit einer Amtszeitverlängerung ausgestattet sind die Prinzenpaare in Bechen und Dürscheid. Sie sollen in der nächsten Session in ihre jecke Amtszeit starten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Karneval in Rhein-Berg Anzeige Fürsorgliche Jecke haben das Nachsehen von Guido Wagner

Kommentar zum Brauchtumsstreit Anzeige Rhein-Bergs Karnevalisten haben auf Politik vertraut von Guido Wagner

Gemeinsame Erklärung Anzeige Gladbacher fordert offizielles Verbot des Sitzungskarnevals von Guido Wagner

Karneval in Rhein-Berg Anzeige Erster Zug in Bergisch Gladbach ist abgesagt von Guido Wagner

„So endgültig nicht erwartet“ Anzeige Gladbacher Karnevalsprinz in spe getroffen von Absagen von Guido Wagner

Nicht allen Designierten, die auf eine frühe Vorstellung zu Sessionsbeginn gesetzt hatten, war diese vergönnt: Die Vorstellung des designierten Dreigestirns der Heiligenhauser Karnevalsfreunde wurde noch am Tag der Vorstellung im November wegen der Pandemieentwicklung abgesagt. Prinz René Leeser, Bauer Tim Steinbach und Jungfrau Karla (Frank Sicking) dachten indes nicht zuerst an sich, sondern an die Kinder, die die Vorstellung begleitet hätten – und brachten ihnen Schokolade.