Keine Chance für Schwimmer Hoffnungsthaler Freibad bleibt geschlossen

Die Schwimmbecken in Hoffnungsthal sind auf den ersten Blick unversehrt, aber die Technik ist schwer beschädigt.

Rösrath/Bergisch Gladbach – Die Hochwasserschäden im Freibad Hoffnungsthal sind so gravierend, dass ein rascher Neustart des Betriebs unmöglich ist. Das Bad kann erst in der Saison 2022 wieder öffnen. Das teilen die Stadtwerke Rösrath nach einer ersten Begutachtung der Schäden mit – wie berichtet strömten bei dem katastrophalen Unwetter vom 14./15. Juli Wassermassen von den Hoffnungsthaler Bergen über Bleifelder Straße und Hofferhofer Straße auf das Bad-Gelände.

Ein Großteil der Technik muss ausgetauscht werden

Die verheerendsten Schäden entstanden dabei an der Freibad-Technik. Der Kellerraum des Technikgebäudes wurde überflutet, nach Angaben der Stadtwerke stand dort „brusthoch“ das Wasser (wir berichteten). Klar ist nun, dass ein großer Teil der technischen Anlagen nicht mehr zu gebrauchen ist und ausgetauscht werden muss. Die gesamte Steuerungstechnik und Wasseraufbereitung ist lahmgelegt.

„Wir bedauern es zutiefst, aber wir werden das Freibad in diesem Jahr nicht mehr öffnen können“, erklärt Stadtwerke-Vorstand Ralph Hausmann. „In den kommenden Monaten werden wir alles in unserer Macht Stehende unternehmen, damit das Freibad Hoffnungsthal im kommenden Jahr wieder öffnen kann.“ Dass das Beschaffen von speziellen Ersatzteilen und technischen Anlagen schwierig und langwierig sein kann, haben die Stadtwerke als Bad-Betreiber bereits in der Vergangenheit festgestellt. Ein rascher Austausch der zerstörten Technik ist damit offenbar völlig unrealistisch.

Viele Unterspühlungen müssen noch gauener begutachtet werden

Auch die Schäden außerhalb des Technikgebäudes sind noch eingehender zu untersuchen, eine genaue Schadensaufstellung steht noch aus. Teile der Beckenumgänge wurden unterspült, dort sind nun Wegeplatten lose – ihr Untergrund ist abgesackt. Unterspült ist auch die Liegewiese, dort klafft ein großes Loch.

Ein Lichtblick für Freibad-Freunde ist unterdessen, dass das Bergisch Gladbacher Freibad Milchborntal nach kurzer Unwetter-bedingter Schließung wieder geöffnet ist. Die Technik war dort nicht betroffen, daher ließen sich die Schäden relativ schnell wieder beseitigen.