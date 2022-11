Kürten – Auf einmal ging alles sehr schnell mit der Rückkehr der Kleiderkammer. In der alten Dorfgaststätte von Bechen, der „Erholung“ an der Dorfstraße, fand Initiatorin Christa Küppers vom Verein „Zuhause in Kürten“ (Zink) geeignete Räume.

Gemeinsam mit ihren Mitstreitern richtete sie die Gaststätte ein, gestaltete um, organisierte. Und an diesem Samstag (13. August) ist schon Eröffnung. In der nächsten Woche gibt es die ersten Termine für Annahme und Abgabe der Textilien. So schnell kann das gehen. Eigentümerin Waltraud Schmitz, als Betreiberin der Gaststätte den meisten Bechenern bekannt, ist auch sehr gespannt auf das Neue.

Bechen: Vieles unter einem Dach

„Ja, da ist große Freude bei allen“, berichtet Christa Küppers. Ihr ist sehr wichtig, dass es nicht nur eine Kleiderkammer ist, die in die kultige Gaststätte zurückkehrt. Es sind mehrere Angebote unter einem Dach, und eines davon ist die Kleiderkammer. Der „Eselstreff“ von „Zink“, ein Beratungsangebot für Zugewanderte, das bislang in einem Geschäftshaus in Bechen-Mitte untergebracht war, wechselt hinüber in die „Erholung“. Hier wird auch einmal in der Woche eine Sozialmitarbeiterin der Gemeinde ihre Sprechstunden für die Gruppe der Vertriebenen und Geflüchteten abhalten. In der alten Küche der Gaststätte soll es Koch- und Ernährungskurse für die neue Mitbürger geben; auch sie fanden vorher im „Eselstreff“ statt.

Einen kleinen Besprechungsraum gibt es auch. Auch Beratungsstunden der Gemeinde werden hier angeboten. Copyright: Anton Luhr

In einem separierten Bereich soll die Nähstube einziehen, bislang in der Geflüchtetenunterkunft in Kürten-Schanze; die Taschen, die die Näher schneiderten, sind in Kürten sehr begehrt. Damit alle Angebote pünktlich starten können, haben die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler in diesen Tagen viel zu tun. Die Erwartungshaltung ist hoch, denn es ist schon ein kleines soziales Zentrum, was sich etablieren soll. Angebote, die es zuletzt an drei unterschiedliche Standorten gegeben hatte, werden im alten Gasthaus gebündelt.

Mit dem Fluchtpunkt Kürten

Kleiderständer gibt es auch, für die abgegebenen Hosen, Jacken, Hemden und so weiter. „Solche Dinge kann man günstig kaufen“, berichtet Christa Küppers. Sie ist eng vernetzt mit den Aktiven, die sich seit 2014/2015 in der Initiative Fluchtpunkt zusammengetan haben; der Verein „Zuhause in Kürten“ entstand aus Küppers vorherigen Aktivitäten in Kürten-Bilstein (Wohnangebote für Geflüchtete), der Verein Bilstein 8 ist Vorläufer von „Zink“.

Kochkurse für Zugewanderte und Geflüchtete werden in der ehemalige Küche der Gaststätte stattfinden. Copyright: Anton Luhr

Christa Küppers hofft auf geordnete Bahnen bei der Kleiderkammer. Die Vorgängereinrichtung in der alten Schule von Kürten (Bergstraße 16) schloss vor rund zwei Jahren, nach 33 Jahren; die Ehrenamtlerinnen gaben wegen der Corona-Pandemie und der Enge der Einrichtung auf. In der alten Schule war die Kleiderkammer in der ersten Etage eingerichtet, die Kleidersäcke mit gespendeten Sachen stapelten sich bis hoch unters Dach. Alles platzte aus den Nähten. So etwas möchte Christa Küppers auf jeden Fall vermeiden. Die Annahme der gebrauchten Garderobe findet immer montags von 15 bis 18 Uhr statt. Die Abgabezeiten, zu der Besucher gegen ein geringes Entgelt die Sachen kaufen können, ist mittwochs von 9 bis 12 Uhr.

Kürtener Ehrenamtler Sortieren bei der Annahme

„Wir sortieren direkt bei der Annahme“, meint die Organisatorin. Drei bis vier Helfer seien an den Tagen vor Ort, Chaos soll es gar nicht erst geben. Bekleidung, die außerhalb der Annahmezeiten vor dem Haus abgestellt werde, werde entsorgt. Die Annahme der gebrauchten Garderobe soll am Hintereingang des Haues stattfinden, die Abgabe am Zugang zur Gaststätte. Der Zutritt wird wegen der Pandemie kontrolliert, zu viele Personen dürfen nicht gleichzeitig in den Räumen sein. „Hier wird noch was verändert, und in der Küche gibt es auch noch einiges zu tun“, sagt Christa Küppers bei einem Blick in die Räume. Bis zur Eröffnung soll alles fertig sein.

Besonders freut sich die Ehrenamtlerin, dass auch einige Mitglieder der Musikgemeinschaft Bechen kommen wollen. Sie hatten schon aufgespielt, als im vergangenen Jahr die alte Theke der „Erholung“ ausgebaut wurde.

Einweihungsfeier der Kleiderkammer, Dorfstraße 14, Kürten-Bechen: Samstag, 13. August, 14 bis 17 Uhr.Annahmezeit: montags, 15 bis 18 Uhr. Abgabezeit: mittwochs, 9 bis 12 Uhr.