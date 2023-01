Jahnstraße und Binsenfeld erneuert In Kürten-Biesfeld wird ab Oktober 2022 gebaut

Bauarbeiten in Kürten-Biesfeld starten im kommenden Jahr.

Kürten – Straßenbaumaßnahmen kündigen sich für den Ortsteil Biesfeld an. In den Straßen Jahnstraße und Im Binsenfeld werden in der zweiten Jahreshälfte 2022 die schadhafte Fahrbahn und der Bürgersteig „nachmalig“ hergestellt, auch die Wasserleitungen sollen erneuert werden.

Die Kosten werden zu großen Teilen auf die Anlieger umgelegt, gemäß kommunalem Abgabegesetz (KAG). Bei der Jahnstraße, die für 910 000 Euro erneuert wird, zahlen Anlieger die Hälfte der Fahrbahnerneuerungskosten und 70 Prozent der Gehwegsanierung. Für das Binsenfeld legt die Kommune für Fahrbahn und Gehweg 70 Prozent der Baukosten auf die Anlieger um. Erwartet werden Einnahmen von rund 500 000 Euro (Jahnstraße) und 275 000 Euro (Im Binsenfeld). Im Herbst wird die Gemeinde die betroffenen Bürger zu Informationsveranstaltungen einladen, entweder in Präsenz oder digital.

Verkehrsumleitung durch Neubaugebiet

Gebaut werden soll ab Oktober 2022 bis voraussichtlich Juli 2023. Zeitweilig sind Vollsperrungen erforderlich. Der Verkehr wird zu diesen Zeiten über die Straßen des Neubaugebietes Biesfeld-West geführt. Über die Hubertusstraße soll während der Sperrzeiten die Jahnstraße erreicht werden.

Weil mit der Stiftung der Guten Hand eine große Sozialeinrichtung an der Jahnstraße liegt, verfolgte auch der Vorsitzende Christoph Ahlborn die jüngste Beratung im Bauausschuss. Zur Zeit der Straßensanierung werde die Gute Hand die Räume für eine weitere Kita-Gruppe errichten. Dies müsse bei den Planungen beachtet werden. (cbt)