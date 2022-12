Am Campingplatz in Kürten-Broich könnte demnächst ein neues Hotel entstehen.

Kürten – Vor drei Jahren war zuletzt überlegt worden, am Dauercampingplatz in Kürten-Broich nahe der Sülz ein Hotel mit bis zu 40 Einzel- und Doppelbettzimmern, teils behindertengerecht, in die Örtlichkeit mit Platzanlage und Gaststätte einzubinden.

Jetzt kommt wieder Bewegung in das Projekt. Bei einem Arbeitstreffen mit Vertretern des Kreises sei auch über die Hotelpläne gesprochen worden, berichtet Bürgermeister Willi Heider (parteilos). Erforderlich sei eine sogenannte „landesplanerische Anpassung“, um weiter voranzukommen.



Bedenken der Naturschutzbehörde beigelegt

Die Untere Naturschutzbehörde habe Bedenken geäußert, diese seien im Gespräch aber beigelegt worden. Heider spielt den Ball zurück an die Eigentümer. Nun müsse eine neue Anpassungsanfrage mit der überarbeiteten Planung gestellt werden. Allerdings seien Auflagen von der Unteren Naturschutzbehörde gemacht worden, die die Gemeinde auch an das planende Büro Retz Architekten Partner aus Kürten weitergegeben habe.



Ist diese Hürde genommen, kann das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans beginnen. Die Pläne könnten die Kürtener Hotellandschaft nachhaltig verändern, das Landgut Hungenbach mit Hotel und Restaurant liegt nicht weit entfernt.



Platz setzt bislang auf Dauercamper

Bislang setzte der Campingplatz auf Dauernutzer, der Platz liegt seit vielen Jahren in Sichtweite der Wipperfürther Straße. Er ist einer von zwei Dauercampingplätzen in der Gemeinde. Der zweite liegt bei Bechen-Altensaal. Das neue Hotelgebäude sollte, so die Planung 2018, „analog zu den vorhanden 3-geschossigen Mehrfamilienhäusern mit Satteldach im weiteren Verlauf der Wipperfürther Straße“ beplant werden, Vorbild könnten also die Wohnhäuser in Kürten-Waldmühle sein.

Ein vergleichbares Übernachtungsangebot fehle in Kürten, so die Verwaltung, auch behindertengerechte Hotelunterkünfte und Unterbringungsmöglichkeiten zu den Stockhausen-Kursen gebe es nicht. Die Kurse finden alle zwei Jahre mit rund 100 Gästen aus aller Welt statt.