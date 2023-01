Kürten – Mögliche neue Baugebiete in Kürten-Busch und zwischen Dürscheid und Spitze, beide in Vorplanung durch die Erschließungsgesellschaft, sehen die Freien Wähler kritisch und fürchten das Zusammenwachsen der Ortsteile. Die Baufelder seien ein Widerspruch zu den Zielen des Leitbilds Kürten 2030, lautete die Eingabe an den Rat.

Die Ratsmitglieder sollten deshalb über das Leitbild Kürten 2030 erneut beschließen, forderte die Fraktion vom Rat. Eine Mehrheit lehnte es aber ab, über das Thema zu sprechen. Über Dinge, die der Rat schon beschlossen habe, müsse nicht erneut beraten werden, erklärte Jochen Zähl (CDU) und beantragte die Absetzung von der Tagesordnung.

Mit SPD und FDP kam der CDU-Antrag auf eine deutliche Mehrheit. Die acht Vertreter der Freien Wähler stimmten dagegen. Die Fraktion der Grünen und Bürgermeister Willi Heider (parteilos) enthielten sich. Für das Baugebiet bei Busch wird derzeit ein Bebauungsplan erarbeitet, das Baufeld bei Dürscheid/Spitze hatte die Politik im Herbst vertagt. (cbt)