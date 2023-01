Odenthal – Wir befinden uns im Jahr 2022 n. Chr. Ganz NRW ist in funzeliges Licht getaucht oder schaltet die Lampen gleich ganz ab... ganz NRW? Nein! Ein kleines Dorf namens Odenthal-Voiswinkel strahlt ungeachtet der Energiekrise hell bei Tag und bei Nacht. Die Straßenlaternen Im Schwarzbroich und in der Wiesenstraße leuchten rund um die Uhr und das seit mehreren Tagen.



„Als wir am Mittwoch vergangener Woche aus dem Urlaub kamen, da waren sie schon an und heute brennen sie immer noch“, ärgert sich Udo Uels, der in der Wiesenstraße wohnt. Daran hätten auch zwei Anrufe bei der Gemeinde nichts geändert. „Was ist das für eine Botschaft? Das kann man doch in heutigen Zeiten niemandem mehr vermitteln“, kritisiert er mit Blick auf düstere Energieprognosen für den Winter, die landauf, landab dazu führen, dass Straßenbeleuchtungen gedimmt, Leuchtreklamen abgeschaltet, oder Weihnachtsbeleuchtungen eingeschränkt werden und selbst der Dom in Köln nicht mehr unbegrenzt durch die Nacht strahlt.



Arbeiten am Stromnetz beschädigten ein Signal

Verantwortlich dafür, dass den Anwohnern in Voiswinkel derzeit tagein, tagaus heimgeleuchtet wird, ist allerdings nicht die Gemeinde Odenthal. Denn für die öffentliche Straßenbeleuchtung hat die Kommune einen Wartungsvertrag mit der Rhein-Energie abgeschlossen.



Die Störung sei durch Arbeiten am Odenthaler Stromnetz verursacht worden, erklärte die Pressestelle der Rhein-Energie auf Nachfrage. Dadurch sei ein für die Laternen benötigtes Steuerungssignal ausgefallen und gebe keinen Impuls an das Abschaltsignal. Man arbeite mit Hochdruck daran, die Störung bis Mitte der Woche zu beheben, hieß es. „Denn Dauerlicht sollte in diesen Zeiten natürlich nicht sein.“



Für Schadensmeldungen von Bürgern sei man dankbar und habe dafür online eine Möglichkeit für Nachrichten über Störungen geschaffen.