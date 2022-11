Overath – Das Unternehmen wächst, die Zahl der Beschäftigten steigt. Grund genug für die Firma Soennecken, in den Standort in Overath zu investieren. Es entsteht zurzeit ein neues Aufenthaltsgebäude für das stark gewachsene Logistik-Team, teilt die Unternehmensleitung mit. Für den Neubau liegt nun auch der Grundstein im Fundament.



Das Arbeitsumfeld soll für die Belegschaft attraktiver werden. „Unser Erfolg hängt ganz entscheidend von unseren Mitarbeitern in der Logistik ab. Ein pünktlich ausgeliefertes und perfekt gepacktes Paket ist unsere Visitenkarte beim Kunden. Und da sind wir richtig gut, die Kundenzufriedenheit ist hoch“, betont Dr. Benedikt Erdmann, Vorstandsvorsitzender der Soennecken eG, bei den Feierlichkeiten zur Grundsteinlegung.



Mehr Raum für entspannte Pausen und Gespräche

Diese Leistung der Beschäftigten verdiene Wertschätzung. „Es ist eine Frage des Respekts, dass unsere gewerblichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen ähnlichen Standard genießen wie unser Personal in der Verwaltung“, erklärt Erdmann zu den Hintergründen für die Erweiterung.



Das Aufenthaltsgebäude, ein sogenanntes Teamhaus, soll Ende dieses Jahres fertiggestellt werden. Das Fundament des Gebäudes werde auf Stelzen gesetzt, erläutert Pressesprecherin Julia Meurer. Das sei auch für den Schutz vor möglichem Hochwasser wichtig.



Genossenschaft baut den Stammsitz Overath aus

Die Genossenschaft Soennecken ist eine Handelskooperation für Produkte und Dienstleistungen rund um Büro und Homeoffice. Mit dem Neubau wird der Stammsitz in der Stadt Overath erweitert. 171 Frauen und Männer arbeiten am Standort in der Logistik, 262 Beschäftigte sind es in der Verwaltung.



Angesichts der steigenden Zahl an Mitarbeitenden in der Logistik sind die Räumlichkeiten mit den Jahren zu eng geworden. Seit dem Start der Logistik hat sich die Zahl der Beschäftigten hier nach Unternehmensangaben nahezu verdoppelt.



Grundstein für Neubau gelegt

Das neue Teamhaus soll künftig ausreichend Raum bieten für Essenspausen, die individuelle Erholung sowie für Teammeetings und den gemeinschaftlichen Austausch. In die Planung war das Team der Mitarbeitenden nach Unternehmensangaben von Beginn an einbezogen. In Workshops seien Ideen und Vorstellungen entwickelt worden, auf deren Grundlage das Gebäude konzipiert worden sei. Für die Planung zeichnen die Architekten und Innenarchitekten Partner AG aus Offenburg verantwortlich, Architekt Werner Scherer aus Köln realisiert das Bauvorhaben.



An der Grundsteinlegung nahmen der Vorstand und einige Beschäftigte von Soennecken teil. Der Architekt hat die Urkunde mit den Angaben zum Bauprojekt verlesen, die später zusammen mit aktuellen Tageszeitungen und Münzen in eine symbolische „Zeitkapsel“ gelegt wurden.



„In der Logistikbranche wird es immer schwieriger, geeignetes Personal zu finden. Wer ein attraktives Arbeitsumfeld bieten kann, hat als Arbeitgeber einen Wettbewerbsvorteil“, erklärt Vorstand Georg Mersmann, warum es so relevant sei, den Logistikstandort entsprechend auszustatten.