Große Freude in kleinem Kreis Neues Feuerwehrgerätehaus in Overath eingeweiht

Overath – Ausdrücklich keine Einweihung sei dies, sagte Bürgermeister Christoph Nicodemus in der Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr Overath. Der weit auseinandergezogene Kreis von Menschen, die maskenbewehrt die Halle bevölkerten, sei zur Übergabe des neuen Gebäudes gekommen, die feierliche und hoffentlich festliche Einweihung werde man zu einem späteren Zeitpunkt nachholen, so der Bürgermeister. Dennoch sei er froh, dass der Bau von Feuerwehrgebäude und Rettungswache so gut über die Bühne gegangen sei, nun habe man einen guten Standort, Platz für sechs Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr , ein durchgängig barrierefreies Haus und eine Versorgung über das Nahwärmenetz der Stadt Overath.

Nicodemus: „Damit enden viele Provisorien.“ Auch Landrat Stephan Santelmann betonte, dass die Einweihungsfeier für Feuerwehr und Rettungswache noch ausstehe, lobte aber den gelungenen Bau und attestierte der Wehr: „Sie versehen mit Herz und Leidenschaft Ihren Dienst, das ist keine Selbstverständlichkeit.“ Ingeborg Schmidt, Vorsitzende des DRK-Kreisverbandes, lobte die sinnvolle Kombination von Feuerwehr und Rettungswache am gleichen Standort und zeigte sich zuversichtlich, dass die „enge Wohngemeinschaft“ auch zu guten Ergebnissen führen werde. Bau-Beigeordneter Thorsten Steinwartz lobte die Arbeit der Stadtentwicklungsgesellschaft Overath (Sego), das Projekt sei bei Zeit und Kosten im Rahmen geblieben und biete mit 1187 Quadratmetern Fläche auf zwei Etagen der Feuerwehr genug Platz, die Rettungswache hat 396 Quadratmeter zur Verfügung. Einen kleinen Teil der Fläche im Feuerwehrgerätehaus nimmt das Immobilienmanagement der Stadt in Anspruch.

Hoffnung auf eine spätere festliche Einweihung

Kreisbrandmeister Wolfgang Weiden hatte den Wehrleuten ein Bild als Geschenk mitgebracht, mit guten Wünschen für ihre Arbeit, Heiko Schmitt, Leiter der Feuerwehr Overath, bedankte sich herzlich, auch bei Christoph Schmidt von der Sego, „dem wir immer in den Ohren liegen konnten“. Symbolisch eröffnet wurde der neue Standort der Feuerwehr Overath und der Rettungswache schließlich mit dem gemeinsamen Durchschneiden des rot-weißen Flatterbandes, das am Straßenrand vor den Löschfahrzeugen gespannt war.

Das könnte Sie auch interessieren:

Overather Pfarrkirche St. Walburga Anzeige Alte Pfarrkirche bekommt eine Schönheitskur

Feuerwehr Overath Anzeige Die neue Feuer- und Rettungswache steht kurz vor ihrer Einweihung

Neue Machtverhältnisse, viele Baustellen Anzeige Der Overather Stadtrat hat 2021 viel vor

Die Bänke und Tische, die die Wehrleute von der alten Feuerwache in der Probsteistraße ins neue Domizil umgezogen haben, werden noch eine Weile im Lager bleiben, aber alle hoffen auf eine festliche Einweihung. (red)