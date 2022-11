Overath – Das historische Gut Eichthal bleibt ein Areal für Spaziergänger und Gruppen, die im Rahmen des Projekts „Kennen.Lernen.Umwelt“ dort in den modernen Pavillons tagen können. Einst gehörte das Gelände zur Propstei Cyriax, einer Außenstelle der Benediktinerabtei St. Michael in Siegburg. 1803 übernahm es ein landwirtschaftlicher Pächter, ehe es 1829 ein Kölner Kaufmann erwarb. Er errichtete 1832 das repräsentative Haus direkt an der Agger.



Der Name Eichthal rührt übrigens daher, dass der Kaufmann eine Reihe Eichen entlang der Aggerseite pflanzte. Heute ist das historische Gebäude Sitz des Rheinischen Amtes für Bodendenkmalpflege. Das Areal ist beliebt bei Spaziergängern, die die nähe zur Agger genießen und das Areal gerne für ihre Freizeit nutzen.

Overath: Fußgänger beschweren sich über Radfahrer

Doch vor einigen Monaten hatte es Beschwerden von Spaziergängern gegeben, weil Fahrradfahrer das Gelände von Gut Eichthal genutzt hatten und sich die Fußgänger von den Radlern gestört fühlten. Seinerzeit kam auch die Frage auf, ob Gut Eichthal nicht für den Radverkehr freigegeben werden könne. Dies verneinte die Overather Stadtverwaltung jedoch, die Wege und kleinen Brücken und Übergänge auf dem Areal eigneten sich nicht für Radfahrer. Beschlossen wurde daher eine intensivere Kontrolle auf dem Gelände, um Fahrradfahrer von der Nutzung der Wege abzuhalten.

Allerdings hat das strikte „Nein“ zum Radverkehr auf Gut Eichthal einen Haken, denn da ist ja auch noch der Agger-Sülz-Radweg, der in Teilen bereits realisiert worden ist, in Teilen jedoch noch eine Baustelle oder gar noch im Planungsstadium ist. Eine Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2014 sieht für den Bereich von Gut Eichthal eine flussnähere Streckenführung vor, die mit Blick auf das Fluss- und Landschaftserlebnis auch angestrebt wird.

Wege auf Gut Eichthal könnten für Radverkehr ausgebaut werden

Nur kann aktuell der Weg über das Gelände von Gut Eichthal aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht für den Radverkehr freigegeben werden, so die Kreisverwaltung als federführende Behörde. Daher verlaufe der Agger-Sülz-Radweg zwischen Lohmar und Overath Bahnhof entlang der Bundesstraße B 484.

Es wäre also möglich, dass die Wege auf Gut Eichthal für den Radverkehr ausgebaut werden, um eine Einbindung in den Agger-Sülz-Radweg zu ermöglichen. Das allerdings ist noch Zukunftsmusik, zumal ein Ausgleich zwischen den Interessen der Spaziergänger und der Radfahrer geschaffen werden müsste.