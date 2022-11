Overath – Manfred Allmayer, Amtsleiter des Overather Immobilienmanagements, konnte seinen Stolz auf das Erreichte nicht gänzlich verhehlen. Trotz der bekannten Schwierigkeiten im Bausektor sei es gelungen, den Erweiterungsbau für die Offene Ganztagsgrundschule Marialinden in nur einem Jahr fertigzustellen, auch dank der Kooperation von Schule und offenem Ganztag, die es ermöglicht hätten, das neue Gebäude während des laufenden Betriebs zu errichten. Zudem hätten viele ortsansässige Firmen am Bau mitgewirkt.

500 Quadratmeter groß ist der Neubau, der auf einem von der Stadt erworbenen Grundstück entstanden ist. Ein Altgebäude, das mit PCB belastet war, wurde abgebrochen.



Schnell durch die Overather Gremien

Wie Bürgermeister Christoph Nicodemus in seiner kurzen Ansprache zur offiziellen Übergabe der neuen Räume schilderte, seien auch die Vorbereitungen zum Bau zügig gelaufen: 2018 erwarb die Stadt das Grundstück, 2020 war der Planungsentwurf fertig, der Stadtrat beschloss den Bau im Frühjahr 2020, im November des gleichen Jahres erfolgten die Bauausschreibungen und im Juli 2021 war Baubeginn.



„Das ist ein Invest von 1,9 Millionen Euro, davon sind 850 000 Fördermittel“, erläuterte Nicodemus, der die sehr guten Lern- und Betreuungsmöglichkeiten hervorhob und darauf hinwies, dass der Neubau auch bereits für eine Breitbandanbindung vorbereitet sei.

Marialinden: Leitungsfunktionen nah zusammengerückt

Im neuen Gebäude, das bei einer möglichen Raumnot in der Grundschule Marialinden auch noch aufgestockt werden könnte, sind die Leitungen von Offenem Ganztag und Grundschule endlich nah zusammengerückt, so dass die Verwaltungsabläufe und der Kontakt zu den Eltern vereinfacht werden.



Schulleiterin Heidi Marunde und Jutta Kahlenbach von der OGS bedankten sich ausdrücklich beim Bauteam, das etwas sehr Schönes geschaffen habe. Im Neubau ist auch der Speiseraum für die Kinder samt Vorbereitungsküche und Nebenräumen untergebracht, der groß genug ist, um 80 Kindern gleichzeitig die Möglichkeit zum Essen zu geben. Darüber hinaus gibt es einen Kreativraum und weitere Räume für die OGS.

Overather Grundschule fehlen noch Brandschutztüren

Allerdings können die neuen Räume noch nicht vollständig genutzt werden: Sechs Brandschutztüren fehlen noch, damit alles komplett ist. Wie bei der Turnhalle in Vilkerath gab es Lieferschwierigkeiten.

Das neue Gebäude für die OGS ist jedoch nicht alles, was neu ist an der Marialindener Grundschule: Auch das Außengelände vor der Schule wurde komplett neu gestaltet, samt neuer Entwässerung und neuem Pflaster. Es fehlt nur noch das Spielmaterial, das noch in zwei Containern lagert.

Das alte OGS-Gebäude soll renoviert und dann vermietet werden, außerdem plant die Stadt Overath noch Renovierungsarbeiten in zwei Klassenräumen und einem Nebenraum. Dann aber ist die Grundschule Marialinden gut aufgestellt für die Zukunft und Kinder, Lehrkräfte und Betreuer können sich wohlfühlen in den neuen, größeren Räumlichkeiten.