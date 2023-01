Overath – Sie heißt „Willkommenskirche“, die neuerbaute evangelische Kirche in der Kapellenstraße 17. Endlich ist sie fertig, gebaut wurde das Gotteshaus seit Oktober 2017, und eigentlich sollte es zu Ostern oder Pfingsten 2020 in Dienst genommen werden. Doch die Bauarbeiten verzögerten sich. Nun aber feierte die Gemeinde am Sonntag den Widmungsgottesdienst und nahm ihr neues Domizil in Besitz.

Eine runde Kirche aus Holz und Schiefer

Die Kirche ist rund und komplett aus Holz mit einem Schieferdach. Um sie im Stadtbild besser sichtbar zu machen, steht sie auf einem Betonsockel. Pfarrerin Martina Palm-Gerhards: „Von außen ist die Kirche ganz dunkelanthrazit, von innen ganz hell.“ Zwei evangelische Gotteshäuser mussten allerdings weichen, weil sich die evangelische Gemeinde angesichts der Mitgliederzahlen verkleinern wollte.



Die Friedenskirche in Steinenbrück ging an eine freikirchliche Gemeinde, die Versöhnungskirche Overath an das Rheinische Landesmuseum in Kommern, wo sie originalgetreu wieder aufgebaut wird.

Das könnte Sie auch interessieren:

Overath Anzeige Schule beschmiert – Sprayer muss Stadt beim Putzen helfen von Stephan Brockmeier

Neuplanung nach Hochwasser Anzeige Overather SPD schreibt Gewerbepläne Unterauel ab

Von Overath nach Rumänien Anzeige Was ein Hilfkonvoi verändern kann und was danach kommt von Guido Wagner

Aber die Kirchengemeinde hat Dinge aus diesen Kirchen mit ins neue Domizil genommen, aus der Friedenskirche die Glocken und das Holzkreuz, aus der Versöhnungskirche die Taufschale. Pfarrerin Palm-Gerhards lobte die große Gastfreundschaft des katholischen Pfarrverbandes während der Bauzeit, man sei sehr herzlich aufgenommen worden, beispielsweise in der katholischen Kirche in Vilkerath. Dechant Pfarrer Gereon Bonnacker sollte deshalb auch beim Widmungsgottesdienst dabeisein und mitwirken. (jer)