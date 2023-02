Auch in Immekeppel richtete die Flut viele Schäden an, die Brücke über die Sülz musste zeitweilig gesperrt werden.

Overath – Auch an städtischen Gebäuden und Einrichtungen hat das Starkregenereignis von Mitte Juli erhebliche Schäden angerichtet. In der jüngsten Ratssitzung legte die Verwaltung eine Liste vor, die die entstandenen Schäden beziffert, soweit sie bereits aufgenommen werden konnten.



Bei den Gebäuden der Feuerwehr Steinenbrück und Immekeppel wird aus Überlastungsgründen kein Sachverständiger der Versicherung die Gebäude begutachten, die Verwaltung wird Angebote einholen, die die Versicherung dann prüft und freigibt.



Sechstelliger Betrag für Zweifachhalle am Schulzentrum

Beim Gebäude der Feuerwehr Immekeppel seien besonders im Außengelände kostspielige Maßnahmen wie die Erneuerung einer Stützwand am Haupteingang erforderlich, es sei, so die Stadtverwaltung, davon auszugehen, dass nicht alle Kosten übernommen würden. Mindestens ist für die Feuerwehr Steinenbrück mit Kosten in Höhe von 44.500 Euro zu rechnen, für die Wehr in Immekeppel mit 22.000, bei ungünstigem Ergebnis der Überprüfungen mit 70.000 Euro.

Die Zweifachhalle am Schulzentrum und das Kellergeschoss des Hauptgebäudes wurden dagegen begutachtet, die Angebote werden einzeln freigegeben. Bei der Turnhalle geht die Verwaltung davon aus, dass noch weitere Kosten entstehen, je nach Schadensergebnis könnte die Zweifachturnhalle mit 160.000 bis 265.000 Euro zu Buche schlagen – ohne Inventar.

56.000 Euro für Reinigung der Flächen, Plätze und Wege

Beim Übergangswohnheim in der Perenchiesstraße 5 gibt es noch keine Rückmeldung der Versicherung, an der Mehrzweckhalle Untereschbach laufen Rückbauarbeiten. Auch hier geht die Verwaltung davon aus, dass noch weitere Kosten entstehen. Auch das VHS-Gebäude in Untereschbach wurde begutachtet, für die Schäden im Kellergeschoss samt Heizung, Elektroinstallation und Estrich rechnet die Stadtverwaltung mit Kosten von etwa 136.500 Euro.



Hinzu kommen noch die Schäden an Wegen und Brücken, wie an der Talstraße, der Brücke Oberauel, wo die Erneuerung der Zufahrt von Untersteeg aus rund 45.000 Euro kosten wird, der Fußgängerbrücke Unterauel, der Schwarzen Brücke und der Weberhöhe in Richtung Oberbech, wo die Straßenerneuerung rund 45.000 Euro kosten dürfte.



Und schließlich mussten Grünflächen und Sportplätze gereinigt werden, Dorfplätze wie in Immekeppel wieder hergerichtet werden, ebenso wie Wirtschaftswege. Die Kosten dafür beziffert die Verwaltung auf 56.000 Euro. Alles in allem zeigt sich die Overather Stadtverwaltung dennoch optimistisch; man sei glücklicherweise gut versichert.