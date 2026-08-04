Sein neues Auto bequem vom Sofa aus zulassen und direkt losfahren: Das ist nun im Rheinisch-Bergischen Kreis möglich – über den digitalen Service i-Kfz. Fahrzeuge könnten nun rund um die Uhr online neu zugelassen, umgemeldet, wieder zugelassen oder abgemeldet werden, heißt es beim Kreis. Und das ohne Wartezeiten und zu geringeren Gebühren.

Außerdem biete i-Kfz die Möglichkeit, Tageszulassungen durchzuführen und Elektro-, Saison- und Oldtimerkennzeichen auszuwählen. Das neue Angebot richte sich sowohl an Großkundinnen und -kunden als auch an Privatpersonen. Bevor der Service in Betrieb gegangen sei, habe es eine fünfwöchige Testphase gegeben, in der rund 300 Personen i-Kfz ausprobiert hätten, teilt der Kreis mit.

Wer ein Auto kauft, soll es auch direkt zulassen können – ohne Wartezeiten, ohne Papierkram, ohne Stress Arne von Boetticher, Landrat

„Digitalisierung muss für die Menschen im Kreis spürbar sein – und genau das erreichen wir jetzt“, sagt Landrat Arne von Boetticher. Digitalisierung bedeute eine konkrete Erleichterung im Alltag. „Wer ein Auto kauft, soll es auch direkt zulassen können – ohne Wartezeiten, ohne Papierkram, ohne Stress. Wir machen Verwaltung einfacher, moderner und bürgernäher.“

Der neue Service ist auf der Website des Kreises zu finden. Für die Zulassung wird die digitale Personalausweisfunktion benötigt. Andere Dienstleistungen, etwa die Abmeldung, sind auch ohne möglich. Sobald Bürgerinnen und Bürger den jeweiligen Service beantragt haben, erhalten sie die dazugehörigen Unterlagen und Plaketten per Post. Nummernschilder jedoch müssen gesondert erworben werden.

Termine vor Ort sind weiterhin möglich

Besonders wichtig: Es gibt eine 14-tägige Übergangsfrist, die es nach Angaben des Kreises erlaubt, das jeweilige Fahrzeug direkt zu nutzen. Dafür müssen Fahrzeugbesitzerinnen und -besitzer eine Bescheinigung, erhältlich über i-Kfz, ausdrucken und sichtbar im Fahrzeug mitführen.

Doch nur weil jetzt alles digital geht, heißt das nicht, dass es keine Termine vor Ort gibt. Die können weiterhin über die Website des Kreises vereinbart werden. Die Zulassungsstelle bietet zudem Mittwochvormittag an, dass Bürgerinnen und Bürger ohne Termin vorbeikommen können. Dieser Service ist laut Kreis ausschließlich für Privatpersonen mit dringenden Anliegen vorgesehen.