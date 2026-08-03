Das Waldfest „In den Eicken“, zu dem Jahr für Jahr die Löschgruppe Kalsbach der Marienheider Feuerwehr einlädt, ist Tradition. Aber der zugehörige Fünfkampf, der traditionell nach dem sonntäglichen Frühschoppen über die Bühne geht, ist Kult. Löschgruppenführer Bastian Lemmer, der seit seinem zehnten Lebensjahr der Löschgruppe Kalsbach angehört, kann sich erinnern, dass das Spektakel bereits in seinen jungen Jahren stattgefunden hat.

Auch die 58. Auflage war wieder ein Zuschauermagnet. So fanden sich zahlreiche Familien, Freunde und Förderer der freiwilligen Löschgruppe auf dem Festplatz im Herzen des Marienheider Ortsteils ein. „Es ist seit jeher ein großer Spaß für alle – egal, ob Beteiligte oder Zuschauer“, findet Lemmer.

Stelldichein der Biervernichter

Sechs Gruppen, darunter auch eine Gruppe der Feuerwehr aus Biala, der polnischen Partnerstadt der Gemeinde Marienheide, hatten sich in die Starterliste eintragen lassen. Dort fanden sich Namen wie „Biervernichtungsverein“ oder die „Waldfest Warriors“, wie sich etwa die Mannen der Löschgruppe Dannenberg-Müllenbach nannten.

Unter lautem Jubel galt es dann für die Mannschaften, so schnell wie möglich nicht nur Bier und Schnaps zu trinken, sondern auch Ei, Joghurt und Bananen zu vertilgen. „Das Ei muss aber samt Schale gegessen werden. Dann ist das Ganze nicht mehr ganz so einfach und so mancher tut sich schon mal schwer“, sagt Lemmer und lacht.

Beim Trinken oder auch beim Essen – oder vielmehr: Schlingen – des Joghurts kann auch mal einiges durch die Gegend fliegen. Einheitsführer Bastian Lemmer warnt vor Spritzern

Genügend Abstand zu dem Spektakel zu halten, sei auch nicht ganz verkehrt, weiß der 42-Jährige aus Erfahrung. „Beim Trinken oder auch beim Essen – oder vielmehr: Schlingen – des Joghurts kann auch mal einiges durch die Gegend fliegen. Da muss man als Zuschauer oder Wettkampfrichter aufpassen.“

Auch der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr aus Marienheide nahm am Fünfkampf teil, ebenso der Löschzug Dörspetal aus Bergneustadt und die Löschgruppe Hülsbach aus Gummersbach. Zum Schluss hatte die Löschgruppe Dannenberg-Müllenbach die Nase vorn. Sie brauchte lediglich eine Minute und 21 Sekunden, um Bier, Schnaps, Ei, Joghurt und Banane zu vernichten und verdrängten die Konkurrenz auf die Plätze. Danach ging es etwas gemächlicher zu. Auf die Kleinsten wartete die Kinderbelustigung, die Erwachsenen wandten sich Kaffee und Kuchen zu. Zudem lockte eine Verlosung mit tollen Preisen.

Bereits der Freitagabend hatte die Erwartungen der Organisatoren übertroffen. „Es war sehr gut besucht, die Musik der Liveband Stockbrot hatte den Leuten so richtig eingeheizt. Danach übernahm ein DJ. Dank des Wetters war es eine richtig tolle Party“, zieht Bastian Lemmer eine durchweg positive Bilanz ob der zwar warmen, aber nicht zu heißen Temperaturen.