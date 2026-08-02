Das Kulturbüro der Stadt wartet im August und im September mit zwei Höhepunkten auf. Zum einen kehrt, wie bereits berichtet, das Kulturprogramm mit einer französischen Filmkomödie nach der Coronazwangspause und weiteren Jahren endlich wieder nach Schloss Eicherhof zurück.

Zu sehen gibt es aber bei freiem Eintritt nicht nur Kino unter freiem Himmel am Sonntag, 2. August, ab 21.30 Uhr mit dem Film „Oh là là – wer ahnt denn sowas?“. Das Rahmenprogramm für diesen besonderen Abend beginnt bereits dreieinhalb Stunden früher. Ab 18 Uhr können Besucherinnen und Besucher sich mit selbst mitgebrachten Picknickdecken oder Campingstühlen ein Plätzchen im Schlossgarten – Adresse Eicherhof 13, 42799 Leichlingen – sichern und sich dann an einem gekennzeichneten Treffpunkt zusammenfinden, um an einer der ebenfalls kostenfreien Führungen teilzunehmen.

Sebastian Lemmer vom Schloss Eicherhof, Karen Hertlein vom Kulturbüro und Bürgermeister Maurice Winter (v. l.) freuen sich, dass der Schlosspark Eicherhof als Filmschauplatz der Film- und Medienstiftung NRW ausgewählt wurde. Copyright: Lotta Hosenfeld

Die Führungen dauern jeweils etwa 30 Minuten. Es geht im Halbstundenrhythmus um städtische Natur im Park von Schloss Eicherhof, städtische Geschichte im Archiv und tierische und pflanzliche Neuankömmlinge in der Stadt:

18 Uhr: Historische Stadtführung durch das Stadtarchiv Leichlingen 18.30 Uhr: „Exoten in Leichlingen – invasive Arten“ mit Tobias Möser 19 Uhr: Historische Stadtführung durch das Stadtarchiv Leichlingen 19.30 Uhr: „Stadt.Natur“ mit Tobias Möser 20 Uhr: Historische Stadtführung durch das Stadtarchiv Leichlingen 20.30 Uhr: „Exoten in Leichlingen – invasive Arten“ mit Tobias Möser

Wenn es in dem Rokokoschloss so ausdrücklich um französische Filmkultur geht, fehlt der Freundeskreis der französischen Partnerstadt Marly-le-Roi natürlich nicht. Die engagierten deutsch-französischen Netzwerker präsentieren ihre Arbeit, geben einen Einblick in die französische Kultur und laden zum Mitmachen ein. Wer vor dem Kinoabend noch ein bisschen wandern möchte, kann sich auf den neun Kilometer langen Leichlinger Obstweg begeben, dessen Anfangspunkt am Schloss Eicherhof liegt.

Parkmöglichkeiten für Autofahrer gibt es am Schloss selbst und auf dem Parkplatz Am Pastorat. Von dort geht es über die Fußgängerbrücke über die Wupper in etwa zehn Minuten zum Schloss. Die nächstgelegene Bushaltestelle ist Leichlingen Schulzentrum Am Hammer.

Rund einen Monat später geht es beschwingt weiter mit dem Trio „Mesdames Musicales“. Am Samstag, 5. September, steht der Abschluss der Reihe „Kultur auf dem Hof“ mit Sopranistin Jana Marie Gropp, Pianistin Pauline Gropp und Violinistin Sarah Bergé an.

In ihrem neuen Programm „Der Nächste, bitte“ verbinden die Mesdames Musicales ihre Liebe zur Musik mit ihrer beruflichen Erfahrung aus der Medizin. Copyright: Förderverein Alt St. Ulrich

Die drei bieten unter dem Titel „Der Nächste, bitte“ auf dem Hof Sesterhenn in Junkersholz eine Mischung aus Klassik, Musical- und Popsongs, aber eben auch französischen Chansons und eigenen Kompositionen und lockern den Abend mit Anekdoten aus ihrem medizinischen Berufsleben zwischen Praxis, Klinik und Konzertsaal auf. Die Karten kosten 29 Euro.

Ebenfalls im September bietet das Kulturbüro eine Fahrt im Reisebus zum Gasometer in Oberhausen an. Dort wird am 15. September die neue Ausstellung „Mythos Wald“ besucht. Sie lädt zu einer Reise durch die Wälder unserer Erde ein, mit großformatigen Fotos und Bildsequenzen in Videos, die zum Teil noch nie zu sehen waren. Es geht um die Welt der Kleinstorganismen im Waldboden oder in den Baumrinden genauso wie um Wolf, Faultier, Eule und Braunbär. Abfahrt ist Busbahnhof. Tickets kosten 39 Euro, 31,20 Euro oder 19,50 Euro. Weitere Informationen gibt es per E-Mail und auf der städtischen Webseite.

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